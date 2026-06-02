Besondere Stadtführungen in Gütersloh: Radtour, Geschichte, Genuss und Kneipenkultur

An den ersten Juniwochenenden bietet Gütersloh Marketing vier besondere Stadtführungen an. Für die Touren sind noch Tickets erhältlich.

Stadtführungen in Gütersloh bieten an den ersten Juniwochenenden besondere Einblicke in Bauerschaften, Geschichte, Naturgenuss und Kneipenkultur. Gütersloh Marketing (gtm) weist darauf hin, dass für vier öffentliche Führungen noch Tickets verfügbar sind.

Am Samstag, 6. Juni, leitet Stadtführer Walter Holtkamp die geführte Radtour „Radelnd durch die Bauerschaften“. Die Strecke führt durch die idyllischen Bauerschaften Kattenstroth, Pavenstädt und Blankenhagen. Treffpunkt ist um 13 Uhr auf dem Parkplatz der St.-Pankratius-Kirche, Unter den Ulmen 12.

Auf der rund 16 Kilometer langen Route erfahren die Teilnehmenden Wissenswertes zur regionalen Geschichte und zur Architektur denkmalgeschützter Bauernhöfe. Dazu zählen unter anderem der Hof Barkey und der Meierhof Rassfeld. Die Radtour dauert etwa dreieinhalb Stunden. Zum Abschluss besteht die Möglichkeit zur Einkehr bei einem traditionellen Pickertessen im Gasthof Mühlenstroth. Tickets kosten 18 Euro pro Person, ermäßigt 16 Euro.

Am Freitag, 12. Juni, öffnet sich erneut das „Fenster in die Vergangenheit“. Die Stadtführung zur Geschichte Güterslohs beinhaltet den Besuch eines der ältesten Gebäude der Stadt, das nur selten öffentlich zugänglich ist. Die rund zweieinhalbstündige Führung mit Brunhilde Kohls startet um 17 Uhr an der Wiese hinter der Apostelkirche. Für diese Tour sind nur noch wenige Restplätze verfügbar. Tickets kosten 16 Euro pro Person, ermäßigt 14 Euro.

Genuss und Natur stehen am Samstag, 13. Juni, bei „Der Botanische Garten – Eine Reise für die Sinne!“ im Mittelpunkt. Parkführerin Anne Stienemeier nimmt die Teilnehmenden mit auf eine besondere Entdeckungsreise durch die Welt des Botanischen Gartens. Dabei können sie die Schönheit und Vielfalt der Natur mit allen Sinnen erleben.

Ein Höhepunkt der Führung ist eine kleine Verkostung mit besonderen Köstlichkeiten und Aromen aus der Natur. Im letzten Teil lädt Anne Stienemeier zu einer kurzen Traumreise ein, um die Ruhe des Gartens bewusst wahrzunehmen und die Eindrücke nachwirken zu lassen. Die etwa zweieinhalbstündige Tour beginnt um 11 Uhr am Eingang zum Botanischen Garten, Ecke Parkstraße/Badstraße. Die Teilnahme kostet 22 Euro pro Person.

Ebenfalls am Samstag, 13. Juni, findet um 17.30 Uhr die Gütersloher Kneipentour „Schaumkronen und Stadtgeflüster“ statt. Für diese Stadtführung der besonderen Art sind noch wenige Restplätze erhältlich. In geselliger Runde kehren die Teilnehmenden in vier ausgewählte Gütersloher Kneipen ein und erfahren nebenbei Wissenswertes über die Stadt, die besuchten Lokale und die lokale Kneipenkultur.

Die Kneipentour dauert rund zweieinhalb Stunden, beginnt an der Wiese hinter der Apostelkirche und kostet 19 Euro pro Person.

Tickets für die Stadtführungen in Gütersloh sind in der Tourist-Information der gtm, Berliner Straße 63, oder online unter reservix.de erhältlich. Zahlreiche Führungen aus dem Programm der gtm können auch als privater Rundgang gebucht werden. Anfragen nimmt Gütersloh Marketing per E-Mail an gordana.janson@guetersloh-marketing.de entgegen. Eine Übersicht der kommenden öffentlichen Stadtführungstermine gibt es unter www.guetersloh-marketing.de.