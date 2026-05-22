Kostenloser Museumsbesuch im Kloster Dalheim am Ehrentag des Grundgesetzes

Am Samstag, 23. Mai, lädt das LWL-Landesmuseum für Klosterkultur zum kostenlosen Besuch ein – mit Sonderausstellung und öffentlichen Führungen.

Lichtenau-Dalheim. Am Samstag, 23. Mai, lädt das Kloster Dalheim. LWL-Landesmuseum für Klosterkultur, Stiftung Kloster Dalheim anlässlich des Ehrentags des Grundgesetzes zu einem kostenlosen Museumsbesuch ein. Der Ehrentag geht auf eine Initiative des Bundespräsidenten zurück. Geburtstagskinder und Inhaberinnen und Inhaber einer Ehrenamtskarte erwartet zudem eine kleine Überraschung, die im Museumsfoyer erhältlich ist.

Ein zentrales Thema des Tages ist die neue Sonderausstellung „Die Macht der Regeln! Zwischen Freiheit und Kontrolle“. Sie zeigt, wie Regeln entstehen, wie sie Orientierung geben und Verhalten prägen. Zugleich fragt die Ausstellung, welche Werte Regeln zugrunde liegen und wo sie an ihre Grenzen stoßen. Auch Ausnahmen, Regelbrüche und bewusste Grenzüberschreitungen werden in den Blick genommen.

Die Ausstellung steht unter der Schirmherrschaft von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Im Kloster Dalheim ist im Rahmen der Schau auch ein Faksimile des unterzeichneten Grundgesetzes zu sehen.

„Die Verabschiedung des Grundgesetzes am 23. Mai 1949 markiert eine Zeitenwende in der deutschen Geschichte“, erläutert Museumsdirektor Dr. Ingo Grabowsky. „Vor dem Hintergrund des Zweiten Weltkriegs wollten die Mütter und Väter des Grundgesetzes eine Ordnung schaffen, die Freiheit und Demokratie dauerhaft schützt.“

Öffentliche Führungen durch die neue Sonderausstellung beginnen um 13.30 Uhr, 15 Uhr und 16.30 Uhr. Die Teilnahme an einer Führung kostet 3 Euro pro Person.

Weitere Informationen gibt es unter www.stiftung-kloster-dalheim.lwl.org.