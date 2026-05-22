Mindener Wein & Genussmeile feiert Premiere im Juni

Vom 12. bis 14. Juni 2026 verwandelt sich die Mindener Innenstadt in eine Flaniermeile mit Wein, Kulinarik, Musik, Familienprogramm und verkaufsoffenem Sonntag.

Minden. Vom 12. bis 14. Juni 2026 verwandelt sich die Mindener Innenstadt in eine stilvolle Flaniermeile für Genießerinnen und Genießer, Musikliebhaber und Freunde guter Gesellschaft. Mit der neuen

Mindener Wein & Genussmeile erhält die Weserstadt ein modernes Veranstaltungsformat, das Genuss, Lebensfreude und Innenstadtflair miteinander verbindet.

Präsentiert wird die von der Minden Marketing GmbH entwickelte und durchgeführte Veranstaltung von der Sparkasse Minden-Lübbecke. Förderer sind außerdem die MMG-Gesellschafter Privatbrauerei Barre, Westfalen Weser, Volksbank in Ostwestfalen und Melitta sowie als Sponsoren Siegfried und Stupiello.

„Mit diesem ganz neuen Veranstaltungsformat möchten wir an die auch überregional stark nachgefragte Mindener Gourmetmeile sowie an das Weinfest anknüpfen und Genuss und Gemeinschaft in den Mittelpunkt stellen“, erläutert Dr. Jörg-Friedrich Sander, Geschäftsführer der Minden Marketing GmbH. Die MMG hatte die Mindener Gourmetmeile entwickelt und 20-mal erfolgreich durchgeführt. „Erst durch das große Engagement der bei uns engagierten Gesellschafter sowie weiterer Förderer wird der Versuch möglich, ein kulinarisches Innenstadtformat neu aufzulegen“, ergänzt Dr. Sander. Wichtig sei dies auch, um die Mindener Gastronomie und den Einzelhandel durch einen verkaufsoffenen Sonntag zu unterstützen.

Neue Meile soll Menschen zusammenbringen

Unter dem Motto „Minden verbindet das Ich mit dem Wir“ soll die Gemeinschaft im Herzen der Stadt im Mittelpunkt stehen. Mindens Bürgermeister Peter Kock wünscht sich, dass die neue Meile als Ort der Begegnung, der Inspiration und des gemeinsamen Erlebens Menschen auch über Generationen hinweg verbindet und ihre Zuversicht sowie ihre Identifikation mit Minden fördert.

Genussmeile mit regionalen Partnern und hochwertigen Angeboten

Regionale Gastronominnen und Gastronomen, Winzerinnen und Winzer sowie Künstlerinnen und Künstler laden drei Tage lang dazu ein, Minden zu genießen, zu entdecken und zu erleben. Vom Marktplatz bis zum Kleinen Domhof wird in der Innenstadt ein besonderes kulinarisches und kulturelles Angebot serviert.

Vor dem Dom sind dabei:

Rohlfing Food Experience

Essence Catering vom Hotel Bad Minden

Niehus Event & Catering

Restaurant Schäferhof

Stuppiello

Linus Weinbar

Jess Weinbar

Privatbrauerei Barre

Melitta

Auf der Winzermeile auf dem Marktplatz erwarten die Gäste ausgesuchte Weine renommierter Weingüter:

Weingut Steffen Bähr

Hofgut Ebling

Weingut Schmitt

Weingut Eckard

Weingut Kaiserberghof

Weingut Gottschalk

Weingut Pau

Ergänzt wird das Weinangebot durch kulinarische Überraschungen der Marktplatzgastronomen, die sich erstmals gemeinsam als Lokalmatadore kulinarisch einbinden. Mit von der Partie sind:

L.A. basta

Paulette Paris

Dell‘Amore

Tre

Cafe Extrablatt

Poppins

Musik, Atmosphäre und sommerliche Begegnungen

Neben dem gastronomischen Angebot setzt die Veranstaltung bewusst auf Atmosphäre und Aufenthaltsqualität. Auf mehreren Veranstaltungsflächen sorgen Live-Musik, DJs und Akustik-Acts für entspannte Sommerstimmung.

Mit Künstlern wie Ray Pasnen, Patrick Lueck, Giulia Wahn & DJ Acoustic, Jens Petersen, Lucas Lehnert, Brisant, Independent Sound Orchestra, Mister Highnoon, Christian Burk, Insound und weiteren Acts erwartet die Besucherinnen und Besucher ein abwechslungsreiches musikalisches Programm.

Besonders am Abend verwandelt sich die Innenstadt in einen stimmungsvollen Treffpunkt mit mediterranem Flair, beleuchteten Plätzen und gemütlichen Aufenthaltsbereichen.

Chill-Out-Cocktailzone mit DJ, Seifenblasen und Wohlfühlmomenten

Ein besonderes Highlight der neuen Veranstaltung ist die Chill-Out-Cocktailzone zwischen Rathaus und Dom. Dort treffen entspannte Lounge-Atmosphäre, sommerliche Cocktails und elektronische Beats auf kreative Inszenierungen und außergewöhnliche Lichtstimmungen.

DJ Luca B sorgt an den Abenden für entspannte Sounds und echte Sommer-Vibes. Ergänzt wird das Konzept durch Seifenblasen, die nicht nur optisch beeindrucken, sondern „schöner machen“ sollen.

Die Organisatoren beschreiben die Chill-Out-Zone als Ort zum Durchatmen, Treffen und Genießen – mitten im Veranstaltungsgeschehen und dennoch mit besonderer Ruhe und Atmosphäre.

Entspannen in der Sparkassen-Wohlfühl-Oase und Ballonfahrt

Wer bei seinem Bummel über die Wein- und Genussmeile eine kleine Pause einlegen möchte, ist in der Wohlfühl-Oase der Sparkasse Minden-Lübbecke an der Martinitreppe richtig. Dort erwarten Besuchende Sitzgruppen mit Liegestühlen auf einer überdachten Grünfläche.

Wer sich am Glücksrad unter dem roten Pavillon ein Eis auf die Hand oder im Becher erspielt, kann sich die Pause zusätzlich versüßen. Als Highlight startet der Sparkassenballon am Kran direkt vor der Martinitreppe regelmäßig auf 40 Meter Höhe. So eröffnet sich ein besonderer Blick von oben auf die Mindener Innenstadt mit der neuen Meile.

Affentheater auf der Meile

Für Kinder und Familien gibt es an allen Veranstaltungstagen ein eigenes Programm mit dem beliebten „Affentheater – Kultur für Kids & Co“. Ein kunterbuntes Spiel- und Animationspaket erwartet die kleinen Gäste. Mit einer großen Spielkiste voller Überraschungen, Bewegungsspielen, Manegenteppich, Drehteller, Jonglagen, Leitergolf und Kullerkreisel ist viel Spaß vorprogrammiert.

Weinkönigin, Rebenkompanie, Biererlebnis und Kaffeegenuss

Ein weiterer Höhepunkt ist die feierliche Krönung der neuen Mindener Weinkönigin, begleitet von der Rebenkompanie, die an den kulinarischen Tagen die vielfältigen Wein- und Bierspezialitäten verkosten wird.

Zu den besonderen Angeboten der neuen Mindener Meile zählt außerdem das Biererlebnis der Privatbrauerei Barre. Vor dem Dom und an der Rathauslaube dürfen sich die Gäste auf das bewährte „kühle Blonde“ sowie erlesene Bierspezialitäten freuen. Auch Melitta ist vor dem Dom vertreten und serviert Kaffeespezialitäten.

Verkaufsoffener Sonntag von 13:00 bis 18:00 Uhr

Am Sonntag, 14. Juni 2026, lädt der Mindener Einzelhandel zum gemütlichen Shoppen ein. Von 13:00 bis 18:00 Uhr haben die Geschäfte in der Mindener Innenstadt geöffnet.

Dann wird auch die Weinkönigin mit der Rebenkompanie und dem Mindener Weinwagen, begleitet von pittoresken Walk-Acts, durch die gesamte Innenstadt ziehen und zum Probieren des Mindener min+din-Weines einladen. So lassen sich am verkaufsoffenen Sonntag kulinarischer Genuss und Einkaufserlebnis in Minden verbinden.

Die Veranstalter möchten mit der neuen Wein & Genussmeile ein offenes, modernes und hochwertiges Innenstadtfestival schaffen, das Menschen zusammenbringt und die besondere Atmosphäre Mindens erlebbar macht. „Die neue Wein & Genussmeile steht für Genuss, Begegnung und Lebensqualität. Gemeinsam mit unseren Partnern möchten wir zeigen, wie lebendig, gastfreundlich und vielfältig Minden ist“, erklärt die Minden Marketing GmbH.

Der Flyer zur neuen Mindener Wein & Genussmeile kann unter www.minden-erleben.de heruntergeladen werden. Außerdem ist er kostenlos in der Tourist-Information der Minden Marketing GmbH, Kleiner Domhof 17, erhältlich. Die Tourist-Information ist montags bis freitags von 8:00 bis 18:00 Uhr und samstags von 10:00 bis 14:00 Uhr geöffnet.

Veranstaltungsdaten

Mindener Wein & Genussmeile

12. bis 14. Juni 2026 in der Mindener Innenstadt

Veranstaltungsorte:

Kleiner Domhof mit Genießermeile und Kinderangeboten

Marktplatz mit Winzermeile und Marktplatzgastronomie

Chill-Out-Cocktailzone zwischen Dom und Rathaus

Sparkassen-Wohlfühl-Oase an der Martinitreppe

Veranstalter:

Minden Marketing GmbH

Informationen:

info@mindenmarketing.de

www.minden-erleben.de