Tierpark-Bus fährt an Pfingsten nach Olderdissen

moBiel verstärkt am 24. und 25. Mai die Verbindung zwischen Jahnplatz und Tierpark.

Bielefeld. Aufgrund des guten Wetters setzt moBiel am Pfingstsonntag und Pfingstmontag, 24. und 25. Mai, den Tierpark-Bus zwischen dem Jahnplatz und dem Tierpark Olderdissen ein. Damit können Besucherinnen und Besucher bequem zum Tierpark anreisen. Das zusätzliche Angebot verstärkt die Buslinie 24.

Der Tierpark-Bus fährt ab Jahnplatz, Steig B, sowie ab dem Tierpark im 30-Minuten-Takt. Die erste Abfahrt ab Jahnplatz ist um 12.07 Uhr, die letzte Abfahrt in Richtung Tierpark erfolgt um 16.37 Uhr.

Ob der Bus an den jeweiligen Sonn- und Feiertagen im Einsatz ist, entscheidet sich jeweils kurz zuvor. Aktuelle Informationen gibt es unter www.moBiel.de/freizeit/tierparkbus. Gültig sind alle Tickets des WestfalenTarifs sowie das Deutschlandticket.