Gedenkstätte in Blasheim für getötete Radfahrerin errichtet

Initiative pro Fahrrad Lübbecke erinnert an tödliche Kollision auf der Blasheimer Straße und mahnt zu mehr Verantwortung im Straßenverkehr.

Blasheim. Die Initiative pro Fahrrad Lübbecke e.V. hat nach eigenen Angaben in Absprache mit den Angehörigen am 27.05.2027 eine Gedenkstätte in Blasheim für die Radfahrerin errichtet, die bei einer Kollision auf der Blasheimer Straße tödlich verletzt wurde.

Der Unfall ereignete sich am 10.04.2026. Nach Darstellung der Initiative war ein Auto auf der Blasheimer Straße unterwegs. Unter Bezug auf Zeugenaussagen heißt es, der Fahrer habe der an der Ecke Kirschenallee in einem Knick verlaufenden Straße vermutlich aufgrund deutlich erhöhter Geschwindigkeit nicht mehr folgen können. Das Fahrzeug kam demnach rechts von der Fahrbahn ab und geriet in die Baumreihe. Dabei wurde eine 60-jährige Radfahrerin erfasst, die auf dem rechtsseitigen Radweg fuhr. Sie verstarb noch an der Unfallstelle.

Die Initiative bittet die lokale und regionale Presse, die Errichtung der Gedenkstätte zum Anlass für eine Nachberichterstattung zu nehmen. Die Öffentlichkeit solle über die genaueren Hintergründe informiert werden, soweit diese inzwischen durch Polizei und Unfallkommission recherchiert worden seien.

Seit 2019 setzt sich die Initiative pro Fahrrad Lübbecke e.V. für eine verbesserte Radverkehrsinfrastruktur in Lübbecke ein. Ziel sei es, dass aus Gründen der Lebensfreude im städtischen Alltag, der Gesundheit und des Klimaschutzes mehr Menschen das Fahrrad nutzen. Dazu gehöre auch eine fehlerverzeihende Infrastruktur: Verkehrswege sollten so angelegt sein, dass Fehler von Beteiligten möglichst nicht unmittelbar zu Kollisionen, Verletzungen oder Tötungen führen, sondern abgefangen oder in ihren Auswirkungen gemildert werden.

Im Fall von Blasheim sei die Infrastruktur nach Einschätzung der Initiative jedoch nicht das entscheidende Problem gewesen, da es sich um einen baulich getrennten Radweg handele. Der Fall zeige vielmehr, dass neben der Infrastruktur auch jede und jeder Einzelne durch Verhalten und körperliche Fitness Mitverantwortung für ein reibungsloses und verletzungsfreies Verkehrsgeschehen trage.

Die genaue Ursache der Kollision sowie der vermuteten Geschwindigkeitsüberschreitung sei der Initiative nicht bekannt. Gesundheitliche Ursachen, die zu einer Unfähigkeit zu bremsen oder zu reagieren geführt haben könnten, seien nicht auszuschließen. Jeder Fall sei individuell. Zugleich verweist die Initiative auf statistische Eckdaten: Laut Jan Nordhoff, Polizist und Autor einer Studie zur Unfallberichterstattung, seien 93 Prozent aller sogenannten „Unfälle“ vermeidbar, weil ihnen menschliches Fehlverhalten zugrunde liege.

Menschen machten Fehler, so die Initiative, und dies werde sich nie vollständig vermeiden lassen. Oftmals sei jedoch auch fahrlässiges Verhalten beteiligt. Es müsse ein Umdenken stattfinden: Überhöhte Geschwindigkeit, Alkohol, Drogen, Unaufmerksamkeit, Handygebrauch sowie Kraftprotzerei am Steuer seien keine Kavaliersdelikte, sondern könnten eine fahrlässige potenzielle Gewaltanwendung gegenüber Dritten mit möglicherweise tödlichen Folgen darstellen.

Diese möglichen Folgen sollten sich alle Verkehrsteilnehmenden regelmäßig vor Augen führen. Dazu gehörten Situationen, in denen die Konzentration eher auf Mitfahrende als auf das Fahren gerichtet sei, morgendliche Hektik entstehe oder eine Fahrweise im Nachhinein mit „Ups, da war ich etwas schnell unterwegs“ beschrieben werde.

Bei der Zeremonie an der Gedenkstätte war nach Angaben der Initiative auch ein befreundetes Ehepaar der Verstorbenen anwesend. Die beiden berichteten erschüttert von ihren Erfahrungen sowie von Erlebnissen ihnen bekannter Angehöriger und Nachbarn rund um die Kreuzung. Für alle sei die Kollision ein einschneidendes Erlebnis gewesen.

Laut Jan Nordhoff seien je Verkehrskollision durchschnittlich 114 Personen mit den Folgen befasst. Dazu zählten Einsatzkräfte und medizinisches Personal, die Verletzte versorgen oder Verstorbene bergen müssen, ebenso wie Zeuginnen und Zeugen, Angehörige, Freundinnen und Freunde sowie das Arbeitsumfeld. Viele Menschen müssten einen Verlust, schwere Verletzungen oder traumatische Eindrücke verarbeiten.

Neben körperlichen gehörten auch psychische Belastungen zu den üblichen Folgen, nicht nur bei den unmittelbar Betroffenen. Auch Verursacherinnen und Verursacher blieben, sofern sie nicht verroht seien, oft nicht unberührt: Einen anderen Menschen schwer verletzt oder getötet zu haben, könne ein Leben lang belasten, besonders dann, wenn fahrlässiges Handeln eine Rolle gespielt habe. All dessen solle man sich bewusst sein, wenn man sich ans Steuer setzt. Leitlinie müsse stets ein umsichtiges, verantwortungsbewusstes und fehlerreduzierendes Fahren sein.

Die Initiative pro Fahrrad Lübbecke e.V. wünscht der Familie, dass sie ihren Verlust mit der Zeit verkraften kann. Die Gedenkstätte solle eine würdige Erinnerung an die getötete Radfahrerin sein und zugleich eine Mahnung an alle Verkehrsteilnehmenden darstellen.

Quelle: Initiative pro Fahrrad Lübbecke e.V. Text: Dr. Petra Spona