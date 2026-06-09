Englische Führung durch Romantik-Ausstellung im Märchenmuseum

Kulturwissenschaftlerin Roxanne Elora Mettner begleitet am Sonntag, 14. Juni, durch die Sonderausstellung „Die Malerei der Romantik – 21 große Meister illuminiert“.

Mystische Landschaften, dramatische Naturgewalten und die Sehnsucht nach einer verlorenen Welt stehen im Mittelpunkt einerdurch die Sonderausstellung „Die Malerei der Romantik – 21 große Meister illuminiert“. Das Deutsche Märchen- und Wesersagenmuseum lädt dazu am Sonntag, 14. Juni, um 16:30 Uhr ein.Kulturwissenschaftlerinbegleitet die Besucherinnen und Besucher durch die faszinierende Bildwelt der Romantik. Dabei eröffnet sie internationale Perspektiven auf Kunst und Zeitgeschichte.

Die Ausstellung zeigt eindrucksvoll inszenierte Werke bedeutender Künstler wie Caspar David Friedrich, William Turner und Iwan Aiwasowski. Illuminiert und teils vergrößert entfalten die berühmten Gemälde eine besondere Atmosphäre – zwischen Fernweh, Naturerlebnis und den Umbrüchen der beginnenden Moderne.

Die Führung richtet sich an ein internationales Publikum sowie an alle Interessierten, die die Malerei der Romantik in englischer Sprache erleben möchten.

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