Stiftung unterstützt erneut Reiseangebote für Menschen mit Behinderung und entlastet zugleich deren Angehörige

Minden. Die EDEKA-Spende für Lebenshilfe Minden in Höhe von 20.000 Euro unterstützt auch 2026 das Projekt „Reisen für Menschen mit Behinderung“, wie das Unternehmen am 14. Juli 2026 mitteilte.

Eileen Dominique Klingsiek, Vorständin der EDEKA Minden-Hannover Stiftung, übergab den symbolischen Spendenscheck an Vertreterinnen und Vertreter der Lebenshilfe Minden.

Der Elternverein setzt sich für die Selbstbestimmung von Menschen mit geistiger Behinderung ein und bietet ihnen sowie ihren Familien verschiedene Unterstützungsleistungen an. Dazu gehören begleitete Reisen zu unterschiedlichen Zielen. Die Teilnehmenden können dabei neue Orte kennenlernen, ihren Alltag zeitweise hinter sich lassen und eigene Erfahrungen sammeln.

Gleichzeitig verschaffen die Reisen den Angehörigen eine Auszeit vom häufig anspruchsvollen Pflege- und Betreuungsalltag. Sie erhalten dadurch Gelegenheit, sich zu erholen und neue Kraft zu schöpfen.

Unterstützung besteht seit 2006

Die gemeinnützige EDEKA Minden-Hannover Stiftung unterstützt die Lebenshilfe Minden bereits seit 2006. Die Vorbereitung und Durchführung der Reisen ist mit einem erheblichen organisatorischen und finanziellen Aufwand verbunden. Neben der Reiseplanung müssen insbesondere die notwendige Betreuung und Pflege sichergestellt werden.

Die EDEKA-Spende für Lebenshilfe Minden trägt dazu bei, diese zusätzlichen Kosten zu finanzieren und die Reiseangebote weiterhin zu ermöglichen.

EDEKA Minden-Hannover im Profil

Die EDEKA Minden-Hannover erzielte nach Unternehmensangaben einen Außenumsatz von rund 12,43 Milliarden Euro. Einschließlich des selbstständigen Einzelhandels beschäftigt die Regionalgesellschaft rund 76.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie fast 3.140 Auszubildende.

Das Geschäftsgebiet reicht von der niederländischen bis an die polnische Grenze und umfasst Bremen, Niedersachsen, Teile von Ostwestfalen-Lippe, Sachsen-Anhalt, Berlin und Brandenburg. Mehr als drei Viertel der rund 1.500 Märkte werden von etwa 650 selbstständigen EDEKA-Kaufleuten geführt.

Zum Unternehmensverbund gehören außerdem mehrere Produktionsbetriebe, darunter die Brot- und Backwarenproduktion Schäfer’s, der Fleisch- und Wurstwarenhersteller Bauerngut sowie das Hamburger Fischverarbeitungsunternehmen Hagenah.