Acht Episoden beleuchten den Transfer zwischen Forschung und Unternehmen – die dritte Staffel startet im September.

Paderborn. Die zweite Staffel des Podcasts „Wissen2Wirtschaft … und zurück“ ist abgeschlossen. In acht Episoden zeigten die Universität Paderborn und die Wirtschaftsförderung Paderborn, wie wissenschaftliche Erkenntnisse in Unternehmen einfließen und Fragestellungen aus der Praxis in die Forschung zurückkehren. Im Staffelfinale stand das Paderborner Logistikunternehmen Cargoboard im Mittelpunkt. Die dritte Staffel soll im September beginnen.

Digitale Logistik im Staffelfinale

Zu Gast in der abschließenden Episode war Lukas Petrasch, Mitgründer und Geschäftsführer von Cargoboard. Das im Technologiepark Paderborn ansässige Unternehmen digitalisiert Straßentransporte in Europa. Kundinnen und Kunden sollen Transporte online mit einem verbindlichen Preis ähnlich unkompliziert buchen können wie eine Flugreise.

Die Gründungsgeschichte begann 2018 bei einem zweitägigen Workshop in der garage33, dem Gründungszentrum der Universität Paderborn. Dort traf ein Speditionskaufmann auf drei Studierende, die mit einem unvoreingenommenen Blick auf die Logistikbranche bestehende Abläufe hinterfragten. Aus der Verbindung von praktischem Fachwissen und wissenschaftlicher Perspektive entstand zunächst ein Geschäftsmodell und anschließend ein Unternehmen.

Nach Angaben der Podcast-Herausgeber beschäftigt Cargoboard inzwischen rund 100 Fachkräfte aus den Bereichen Logistik und Technologie. Das Unternehmen hat demnach mehr als eine Million Sendungen abgewickelt und über 100.000 Kundinnen und Kunden betreut.

Im Gespräch mit Moderatorin Selina Hare berichtet Petrasch darüber, weshalb Innovation bisweilen einen eigenen Raum benötigt, wie Cargoboard weiterhin mit der Universität Paderborn zusammenarbeitet und welche Vorteile der Standort Paderborn für ein europaweit tätiges Wachstumsunternehmen bietet. Im Mittelpunkt steht dabei die Frage, wie sich wissenschaftliche Modelle in der Praxis überprüfen und in einen konkreten Nutzen für Kundinnen und Kunden übertragen lassen.

Acht Themen aus Forschung und Wirtschaft

Quantenforschung: Zum Auftakt gab Prof. Dr. Christine Silberhorn Einblicke in das PhoQS Lab der Universität Paderborn. Dort werden photonische Quantensysteme und mögliche Technologien für die digitale Zukunft erforscht.

Frauen in Führungspositionen: Anja Schulte vom Cross Mentoring OWL sprach über strukturelle Hürden, traditionelle Rollenbilder sowie die Bedeutung von Mentoring und beruflichen Netzwerken.

Creative Business Hub: Dr. Dominik Nösner erläuterte die Entwicklung des BLAU Creative Business Hub auf dem Gelände der ehemaligen Alanbrooke-Kaserne. Dort entsteht ein rund 10.000 Quadratmeter großes Quartier für die Kreativwirtschaft.

Musik für Freizeitparks: IMAscore-Gründer Xaver Willebrand berichtete vom Weg der ersten Achterbahn-Vertonung bis zur Entwicklung vollständiger Klangwelten und von Trailermusik im Umfeld von Marvel, Disney und Lucasfilm.

Wissensgraphen und künstliche Intelligenz: Der KI-Forscher Prof. Dr. Axel Ngonga erklärte, wie Wissensgraphen funktionieren und weshalb nachvollziehbare sowie faktentreue KI-Systeme Vertrauen bei mittelständischen Unternehmen fördern können.

Bargeld und KI: Standortleiter Jörn Förster stellte den Paderborner Produktionsstandort von Diebold Nixdorf vor, der nach Unternehmensangaben der weltweit größte Produktionsstandort des Konzerns ist.

Smartphone-Hygiene: Der Psychologe Prof. Dr. Sven Lindberg sprach über einen bewussten Umgang mit dem Smartphone anstelle pauschaler Verbote sowie über die Bedeutung dieses Ansatzes für Schule, Familie und Arbeitswelt.

Digitale Transportbuchung: In der Finalfolge erläuterte Lukas Petrasch die Entwicklung von Cargoboard, den Wissenstransfer aus der garage33 und die Bedeutung des Standorts Paderborn.

Transfer in beide Richtungen

Der Podcast wurde im Mai 2025 gestartet und versteht sich als Plattform für Transfergeschichten aus Paderborn. Nach Angaben der Herausgeber gehörte das Format 2025 bei Spotify zu den meistgeteilten Sendungen seiner Kategorie. Die bisherigen Folgen verdeutlichen, dass Wissenstransfer keine Einbahnstraße ist: Die Forschung stellt Modelle und Methoden bereit, während Unternehmen praktische Fragen und konkrete Anwendungsfälle in die Wissenschaft zurücktragen.

Alle Folgen online verfügbar

Die Cargoboard-Episode und die weiteren Folgen der zweiten Staffel können unter wissen2wirtschaft.de sowie über die gängigen Podcast-Plattformen abgerufen werden. Im September soll der Podcast mit seiner dritten Staffel fortgesetzt werden.