DiMiDo-Ferienspaß im Schloss Brake: kostenloses Ferienprogramm

Vom 21. Juli bis 27. August 2026 lädt das Weserrenaissance-Museum Schloss Brake in Lemgo Kinder ab 6 Jahren dienstags, mittwochs und donnerstags zu einem kostenfreien Edutainment-Programm ein.

Lemgo. Die Sommerferien stehen vor der Tür. Passend dazu bietet das Weserrenaissance-Museum Schloss Brake erneut den kostenfreien DiMiDo-Ferienspaß für Kinder ab 6 Jahren an. Vom 21. Juli bis 27. August 2026 können Kinder immer dienstags, mittwochs und donnerstags von 15 bis 17 Uhr das schillernde Zeitalter der Weserrenaissance erleben.

Das Programm verbindet Vergangenheit und Gegenwart auf spielerische Weise. Anmeldungen sind ab sofort unter Tel. 05261/2502190 oder per Mail an kasse@museum-schloss-brake.de möglich. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

„Immer dienstags, mittwochs und donnerstags können interessierte Kids bei uns im Museum von 15 bis 17 Uhr das schillernde Zeitalter der Weserrenaissance hautnah erleben, und zwar dank einer Mischung aus Theorie und Praxis“, sagt Silvia Herrmann, Leiterin des Weserrenaissance-Museums Schloss Brake.

Dienstags dreht sich alles um das Thema „Fürstlich feiern. Von Tanzmeistern, Tafelzier und Tischregeln“. In der Renaissance ließ man es gern einmal so richtig krachen. Die Adligen feierten die Feste, wie sie fielen. Das ist auch den Ausstellungsstücken im Museum anzusehen: Überall blitzt und funkelt es, festlich und prunkvoll ging es auf Schloss Brake zu.

Bei einem kurzweiligen Rundgang wird diese Zeit wieder lebendig. Die Kinder verwandeln sich in eine höfische Gesellschaft der Renaissance, decken eine Festtafel und erfahren am eigenen Leib, wie damals getafelt, getanzt und gefeiert wurde.

Mittwochs hat die Langeweile ebenfalls keine Chance. Dann steht das zauberhafte Programm „Dornröschen war ein schönes Kind“ im Mittelpunkt. Das berühmte Märchen der Gebrüder Grimm handelt von einer Prinzessin, die durch einen Fluch in einen 100-jährigen Schlaf fällt und von einem Königssohn wachgeküsst wird. Im Weserrenaissance-Museum begeben sich die Kinder passend dazu auf Spurensuche und finden dabei eine Spindel oder andere Requisiten aus dem Märchen.

Donnerstags startet um 15 Uhr eine spannende Erlebnisführung mit dem Titel „Von Rittern und Burgen“. Die Teilnehmer erfahren dabei viele Geschichten von tapferen Rittern, reizenden Prinzessinnen und ihren Abenteuern. Im Anschluss dürfen sie sogar ein Schauturnier nachspielen.

Auf Wunsch können sich die Kinder bei allen drei Angeboten verkleiden. Das Museum verfügt über einen großen Fundus an nachgeschneiderten Renaissance-Kostümen. Der DiMiDo-Ferienspaß findet mit freundlicher Unterstützung des Förderkreises des Museums statt. Dazu zählen die Lippische Landesbrandversicherung AG und die Sparkasse Lemgo.