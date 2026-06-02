Waldgeflüster an den Externsteinen: Familienfest zum 100. Geburtstag

Zum Jubiläum des Naturschutzgebiets Externsteine laden Landesverband Lippe, Schutzgemeinschaft Externsteine e.V. und weitere Partner am 27. Juni 2026 zu Aktionen, Führungen, Yoga, Konzert und Shuttle-Service ein.

Horn-Bad Meinberg. Mit dem Familienfest „Waldgeflüster an den Externsteinen“ feiern der Landesverband Lippe, die Schutzgemeinschaft Externsteine e.V. und weitere Kooperationspartner am Samstag, 27. Juni 2026, den 100. Geburtstag des Naturschutzgebiets Externsteine. Das Fest findet von 11.00 bis 19.00 Uhr statt.

Am 3. Juli 1926 wurde im „Staatsanzeiger für das Land Lippe“ das „Schutzgebiet der Externsteine“ im Verzeichnis der Baudenkmäler veröffentlicht. Damit war das erste Naturschutzgebiet Lippes geboren. Dieses Jubiläum nehmen der Landesverband Lippe und seine Partner zum Anlass, Familien zu einem erlebnisreichen Tag rund um Natur, Kultur und Musik einzuladen.

„Die Externsteine gehören zu Lippe wie der Hermann oder der Pickert. Die Besucherinnen und Besucher lieben nicht nur die Felsformation, sondern auch das Naturschutzgebiet“, sagt Verbandsvorsteher Jörg Düning-Gast. Die abwechslungsreichen Biotope mit Bergheide, Hudewaldresten und seltenen Orchideen seien seit jeher ein besonderer Ort für Familienausflüge.

Das Jubiläumsfest „Waldgeflüster“ ist deshalb ganz auf Familien ausgerichtet. Von 11.00 bis 18.00 Uhr stehen Aktionen für Kinder und Familien, Erlebniswanderungen, Führungen, Lichtbildvorträge und Yoga auf dem Programm. Von 18.00 bis 19.00 Uhr bildet ein Konzert von DKO Brass, einem Ensemble des Detmolder Kammerorchesters, direkt vor den Externsteinen den musikalischen Abschluss.

Düning-Gast dankt den Kooperationspartnern, die sich mit Know-how und Leidenschaft für das Naturschutzgebiet einbringen. Dazu gehören die Schutzgemeinschaft Externsteine e.V., die Biologische Station, der Naturpark Teutoburger Wald/Eggegebirge, der BUND, der NABU/Rolfscher Hof, die Kreisjägerschaft Lippe sowie der Kreis Lippe. Die Biologische Station wird unter anderem die Beweidung der Bergheide mit Schauschafen vorstellen.

Aus Horn-Bad Meinberg beteiligen sich die GesUndTourismus Horn-Bad Meinberg und Yoga Vidya e.V. mit Angeboten. Auch die Pfadfinder aus Lippe, die Jungenschaft Theotmalli und die Mädelschaft Weiße Taube, bringen ihr Wissen rund um Naturerfahrung ein.

Zum Abschluss des Tages laden die Musikerinnen und Musiker von DKO Brass dazu ein, es sich auf eigenen Picknickdecken auf der Wiese vor den Externsteinen bequem zu machen. Das Konzert führt von barocker Meisterkunst über George Bizet und Astor Piazzolla bis hin zu Filmmusik aus „Fluch der Karibik“.

Unterstützt wird das Familienfest von der Lippischen Landesbrandversicherung und den Sparkassen in Lippe. „Das ‚Waldgeflüster‘ lebt vom Herzblut unserer Kooperationspartner, jeder bringt sich mit seinen Stärken ein“, betont Düning-Gast. Ohne die Sponsoren sei ein Fest in dieser Form nicht zu stemmen.

Dirk Dankelmann, Vorstand der Lippischen Landesbrandversicherung, hebt den Familiengedanken hervor: Die Zukunft Lippes beginne bei den Familien. Das Sponsoring solle dazu beitragen, dass Groß und Klein die Natur unbeschwert, sicher und mit einem guten Gefühl entdecken könnten. Arnd Paas, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Paderborn-Detmold-Höxter, bezeichnet die Externsteine als Schatz der Heimat. Das Jubiläumsfest verbinde Generationen und werde deshalb aus voller Überzeugung gefördert. Klaus Drücker, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Lemgo, verweist auf den Nachhaltigkeitsgedanken: 100 Jahre Naturschutzgebiet Externsteine seien Erfolg und Ansporn zugleich.

Dank der Sponsoren kann außerdem ein kostenfreier Bus-Shuttle-Service vom Busbahnhof Bad Meinberg zu den Externsteinen angeboten werden. Da der Parkplatz Externsteine bei größeren Veranstaltungen an seine Grenzen kommen kann, empfehlen die Veranstalter nach Abstimmung mit der Stadt Horn-Bad Meinberg den Heinrich-Drake-Platz im Ortsteil Bad Meinberg als Ausweichparkplatz. Die Shuttle-Busse fahren alle 15 Minuten vom nahe gelegenen Busbahnhof Bad Meinberg.

Das vollständige Programm sowie alle organisatorischen Hinweise gibt es unter www.landesverband-lippe.de/waldgefluester sowie im PDFPDF öffnen.

Hintergrund: Die Externsteine sind ein Natur- und Kulturdenkmal von herausragender Bedeutung. Seit Jahrhunderten faszinieren sie die Menschen. Spuren wie das Kreuzabnahmerelief, die Grotten oder die Plattformen zeugen von ihrer besonderen Anziehungskraft. Rund 600.000 Besucherinnen und Besucher kommen jährlich zu den Externsteinen.

Der Landesverband Lippe ist Sachwalter des Denkmals und des umgebenden Naturschutzgebiets. Zu seinen bedeutenden Einrichtungen und Vermögenswerten zählen neben den Externsteinen unter anderem das Hermannsdenkmal mit der Waldbühne, das Lippische Landesmuseum Detmold, die Lippische Landesbibliothek Detmold, das Weserrenaissance-Museum Schloss Brake, die Lippische Kulturagentur, die Burg Sternberg, Denkmäler, Immobilien und Domänen sowie rund 15.700 Hektar naturnah und nachhaltig bewirtschafteter Wald und rund 3.300 Hektar landwirtschaftliche Flächen.