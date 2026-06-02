Kreis Lippe - Kultur in OWL

Schloss Varenholz: Nordturm wird restauriert

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Der Landesverband Lippe erneuert Tragwerk, Schalung und Schieferfassade des Nordturms. Anschließend soll auch der Ostturm des Schlosses geprüft und restauriert werden.

Kalletal-Varenholz. Am Schloss Varenholz, einem prägenden Bauwerk im Ortsteil Varenholz der Gemeinde Kalletal, finden derzeit Restaurierungsarbeiten statt. Der Fachbereich Planen + Bauen des Landesverbandes Lippe hat dabei die beiden Türme im Norden und Osten des Schlosses in den Fokus genommen.

„Eine Überprüfung hat ergeben, dass der Aufbau der Türme in die Jahre gekommen ist“, berichtet Hochbautechniker Alexander Rohde. Die Tragwerke aus Eichenholz seien angegriffen, da die Eindeckung mit Schiefer – der Wetterschutz der Schalung – rundherum praktisch nicht mehr vorhanden sei. Beim Nordturm zeigte sich zudem, dass der Kaiserstiel, also der Stiel in der Mitte, an dem die Wetterfahne befestigt wird, komplett erneuert werden muss.

Blick auf den eingerüsteten Nordturm von Schloss Varenholz. (Fotos: LVL)

Blick auf den eingerüsteten Nordturm von Schloss Varenholz. (Fotos: LVL)

Da der Landesverband Lippe aktuell über die Mittel und Kapazitäten verfügt, wird nun eine historisch-fachgerechte Restaurierung umgesetzt. Der Nordturm ist bereits eingerüstet. Die Schieferplatten und die Schalung auf der Kuppel, dem sogenannten Helm, wurden abgenommen. Auch die Abstimmungen mit den zuständigen Denkmalschutzbehörden sind erfolgt.

„Wir erneuern das Tragwerk sowie die Schalung und haben dafür die Fachfirma Wind Holzbau und die Dachdeckerei Raabe aus Lemgo an unserer Seite“, erläutert Rohde. Im Zuge der Arbeiten werden außerdem Schäden an der Schieferfassade des Turms behoben. Sogar die Wetterspitze, die oberhalb der Wetterfahne sichtbar ist und aus Metall besteht, wird überarbeitet.

Nach Einschätzung von Alexander Rohde werden die Arbeiten am Nordturm voraussichtlich bis etwa Mitte/Ende Juli dauern. Danach soll auch der Ostturm restauriert werden. Ob diese Arbeiten direkt anschließen können, ist derzeit noch offen. „Den Umfang der Arbeiten können wir aktuell noch nicht einschätzen. Das ist erst möglich, wenn der Turm eingerüstet ist und wir seinen Zustand genauer prüfen können“, erklärt Rohde.

Für mögliche Behinderungen aufgrund der aktuellen Baustelle und der Einrüstung bittet der Landesverband Lippe um Verständnis.

Hintergrundinformation:

Die  Infrastrukturabteilung  des  Landesverbandes  Lippe  unterhält  über  150  Gebäude,  darunter  sind  50  denkmalgeschützte  Gebäude  wie  zum  Beispiel  ehemalige  Domänen,  Schloss  Brake  in  Lemgo,  Burg  Sternberg  oder  das  Landestheater  Detmold.

Sie  ist  für  die  Verpachtung  von  und  3.300  Hektar  landwirtschaftliche  Flächen  verantwortlich  wie  für  die  Betreuung  von  rund  2.000  Erbpachtverträgen.  Darüber  hinaus  unterhält  die  Immobilienabteilung  Studentenunterkünfte  in  Lemgo  und  Detmold  sowie  Mietshäuser.  Bei  Bauprojekten  des  Landesverbandes  ist  sie  federführend  für  Planung  und  Ausführung  verantwortlich.

Über  die  Infrastrukturabteilung  hinaus  zählen  zu  den  bedeutenden  Einrichtungen  und  Vermögenswerten  des

Landesverbandes  Lippe:  das  Hermannsdenkmal  mit  der  Waldbühne,  die  Externsteine,  das  Lippische  Landesmuseum  Detmold,  die  Lippische  Landesbibliothek  Detmold,  das  Weserrenaissance-Museum  Schloss  Brake,  die  Lippische  Kulturagentur,  die  Burg  Sternberg  sowie  rund  15.900  Hektar  naturnah  und  nachhaltig  bewirtschafteter  Wald.