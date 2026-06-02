Schloss Varenholz: Nordturm wird restauriert

Der Landesverband Lippe erneuert Tragwerk, Schalung und Schieferfassade des Nordturms. Anschließend soll auch der Ostturm des Schlosses geprüft und restauriert werden.

Kalletal-Varenholz. Am Schloss Varenholz, einem prägenden Bauwerk im Ortsteil Varenholz der Gemeinde Kalletal, finden derzeit Restaurierungsarbeiten statt. Der Fachbereich Planen + Bauen des Landesverbandes Lippe hat dabei die beiden Türme im Norden und Osten des Schlosses in den Fokus genommen.

„Eine Überprüfung hat ergeben, dass der Aufbau der Türme in die Jahre gekommen ist“, berichtet Hochbautechniker Alexander Rohde. Die Tragwerke aus Eichenholz seien angegriffen, da die Eindeckung mit Schiefer – der Wetterschutz der Schalung – rundherum praktisch nicht mehr vorhanden sei. Beim Nordturm zeigte sich zudem, dass der Kaiserstiel, also der Stiel in der Mitte, an dem die Wetterfahne befestigt wird, komplett erneuert werden muss.

Da der Landesverband Lippe aktuell über die Mittel und Kapazitäten verfügt, wird nun eine historisch-fachgerechte Restaurierung umgesetzt. Der Nordturm ist bereits eingerüstet. Die Schieferplatten und die Schalung auf der Kuppel, dem sogenannten Helm, wurden abgenommen. Auch die Abstimmungen mit den zuständigen Denkmalschutzbehörden sind erfolgt.

„Wir erneuern das Tragwerk sowie die Schalung und haben dafür die Fachfirma Wind Holzbau und die Dachdeckerei Raabe aus Lemgo an unserer Seite“, erläutert Rohde. Im Zuge der Arbeiten werden außerdem Schäden an der Schieferfassade des Turms behoben. Sogar die Wetterspitze, die oberhalb der Wetterfahne sichtbar ist und aus Metall besteht, wird überarbeitet.

Nach Einschätzung von Alexander Rohde werden die Arbeiten am Nordturm voraussichtlich bis etwa Mitte/Ende Juli dauern. Danach soll auch der Ostturm restauriert werden. Ob diese Arbeiten direkt anschließen können, ist derzeit noch offen. „Den Umfang der Arbeiten können wir aktuell noch nicht einschätzen. Das ist erst möglich, wenn der Turm eingerüstet ist und wir seinen Zustand genauer prüfen können“, erklärt Rohde.

Für mögliche Behinderungen aufgrund der aktuellen Baustelle und der Einrüstung bittet der Landesverband Lippe um Verständnis.

Hintergrundinformation:

Die Infrastrukturabteilung des Landesverbandes Lippe unterhält über 150 Gebäude, darunter sind 50 denkmalgeschützte Gebäude wie zum Beispiel ehemalige Domänen, Schloss Brake in Lemgo, Burg Sternberg oder das Landestheater Detmold.

Sie ist für die Verpachtung von und 3.300 Hektar landwirtschaftliche Flächen verantwortlich wie für die Betreuung von rund 2.000 Erbpachtverträgen. Darüber hinaus unterhält die Immobilienabteilung Studentenunterkünfte in Lemgo und Detmold sowie Mietshäuser. Bei Bauprojekten des Landesverbandes ist sie federführend für Planung und Ausführung verantwortlich.

Über die Infrastrukturabteilung hinaus zählen zu den bedeutenden Einrichtungen und Vermögenswerten des

Landesverbandes Lippe: das Hermannsdenkmal mit der Waldbühne, die Externsteine, das Lippische Landesmuseum Detmold, die Lippische Landesbibliothek Detmold, das Weserrenaissance-Museum Schloss Brake, die Lippische Kulturagentur, die Burg Sternberg sowie rund 15.900 Hektar naturnah und nachhaltig bewirtschafteter Wald.