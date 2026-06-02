Leineweber-Markt 2026: Bielefeld feiert 50. Stadtfest

Vom 3. bis 7. Juni wird die Innenstadt zur Open-Air-Bühne: Mehr als 200 Programmpunkte, Musik, Streetfood, Kultur und Familienangebote bei freiem Eintritt.

Bielefeld. Der Leineweber-Markt 2026 feiert ein besonderes Jubiläum: Vom 3. bis 7. Juni lädt die Bielefelder Innenstadt bereits zum 50. Mal zum traditionsreichen Stadtfest ein. Fünf Tage lang verwandelt sich die City in eine große Open-Air-Veranstaltungsfläche – mit Musik, Streetfood, Kultur, Straßenkunst, Kirmes und einem vielfältigen Familienprogramm bei freiem Eintritt.

Mehr als 200 Programmpunkte koordiniert Veranstalterin Bielefeld Marketing. Das komplette Programm ist in der Bielefeld.JETZT-App abrufbar und steht zudem online unter www.bielefeld.jetzt/leineweber bereit.

„Zum Jubiläum setzt der Leineweber-Markt bewusst auf seine besonderen Stärken: seinen verbindenden Volksfest-Charakter und ein Programm mit Newcomer-Bands sowie regionalen Künstlerinnen und Künstlern“, sagt Martin Knabenreich, Geschäftsführer von Bielefeld Marketing. „Auch ohne die Mittwoch-Donnerstag-Bühne auf dem Jahnplatz wird der 50. Leineweber-Markt eine große Party.“

Veranstaltungsleiterin Katharina Schilberg ergänzt: „Zahlreiche Plätze mit eigenem Charakter prägen das Geschehen. Die Innenstadt wird so mehr denn je zur Bühne – lebendig, vielfältig und nahbar.“ Im Mittelpunkt stehen lokale Künstlerinnen und Künstler, regionale Bands sowie zahlreiche Initiativen aus Bielefeld und Ostwestfalen-Lippe.

Über 1.000 Akteurinnen und Akteure vor und hinter den Kulissen sorgen dafür, dass der Leineweber-Markt auch 2026 ein besonderes Erlebnis wird. Neben Musik und Kleinkunst bieten ein nostalgischer Jahrmarkt, Straßenkunst und zahlreiche Mitmachaktionen Unterhaltung für die ganze Familie.

Die Plätze beim Leineweber-Markt 2026

Alter Markt: Mit der offiziellen Eröffnung am Mittwoch um 18 Uhr beginnt auf dem Alten Markt der Leineweber-Markt. Inmitten der Altstadt wird an fünf Tagen gefeiert. Auf der Bühne stehen unter anderem Mina Richman, Frank Klassen, Simon Zawila und José Lopez. Für besondere visuelle Akzente sorgt das GOP Varieté-Theater mit artistischen Darbietungen rund um den Brunnen.

Altstädter Kirchplatz: Der Altstädter Kirchplatz wird wieder zum Herz des Leineweber-Markts. In entspannter Lounge-Atmosphäre treffen Cocktails auf DJ-Sounds und Live-Acts. Mit dabei sind unter anderem Dry & Bolinger sowie der Bielefelder Shanty-Chor Shantallica. Am Freitagabend setzt Cosmo Klein besondere musikalische Akzente. Licht- und Illuminationsshows rücken den Platz zusätzlich in Szene.

Klosterplatz: Der Klosterplatz lädt mit loungigem Ambiente zum Verweilen ein. Regionale Musikerinnen und Musiker prägen das Programm: Am Mittwoch stehen Nina & the Beavers auf der Bühne, am Donnerstag folgen Petrol, Lemon Sun und Paradise Problem mit Indie-Sounds. An den weiteren Tagen wechseln sich Lounge-Musik, Blues und Jazz ab. Statt einer klassischen großen Bühne liegt der Fokus bewusst auf Aufenthaltsqualität und stimmungsvoller Musik auf dem „Affenfelsen“. Ergänzt wird das Angebot durch einen Street Food Market an allen Veranstaltungstagen.

Rathausplatz: Der Rathausplatz entwickelt sich zum alternativen Party-Hotspot. Erstmals gestaltet das Bielefelder Subkultur-Kollektiv Vivid das Programm und bringt elektronische sowie alternative Klänge in die Innenstadt. Acts wie Vansome, Animat und Lost in Shelter sorgen für Club-Atmosphäre im Freien. Am Donnerstag stehen Familien im Mittelpunkt – mit Kinderschminken, Tischtennis und Fußballdarts. Slam OWL bringt poetische und humorvolle Beiträge auf den Platz, am Sonntag lädt ein Flohmarkt zum Stöbern ein.

Süsterplatz: Auf der Radio-Bielefeld-Bühne am Süsterplatz wechseln sich DJ-Sets, Nachwuchstalente und Live-Bands ab. Mittwoch und Donnerstag stehen im Zeichen elektronischer Sounds, bevor am Freitag bei einer Open Stage die Bühne erobert werden kann. Anschließend spielt die Rock-Cover-Band „Kati hat frei“. Der Sonntag beginnt mit einem Familiengottesdienst unter freiem Himmel, gefolgt von einem bunten Familienprogramm mit Max aus „The Voice Kids“, der Bethel-Band „Oder so“ und der Kinderrockband Randale.

Bunnemannplatz: Am Bunnemannplatz präsentieren sich an fünf Tagen rund 90 Gruppen. Abends sorgen Musikerinnen, Musiker und DJs aus dem Club Stereo für Stimmung. Am Freitagnachmittag sowie am Wochenende übernimmt der Stadtsportbund das Programm mit Sport, Show und Tanz.

Jahnplatz Süd: Am Jahnplatz Süd entsteht von Mittwoch bis Samstag eine kleine Bühne mit DJ-Sets und House-Atmosphäre. Am Sonntag gehört der Platz den jüngsten Besucherinnen und Besuchern: Ein Laufradparcours von Schauinsland bietet Spiel, Spaß und Bewegung für Familien.

Goldstraße: Auf der Bühne an der Goldstraße am Mirabellenplatz sorgt DJ Helmar für musikalische Sommerstimmung. Der Soundtrack reicht von den 1970er-Jahren bis in die 2020er – von Schlager über Chart-Hits bis zu Partyklassikern für lange Sommernächte in der Innenstadt.

Skulpturenpark der Kunsthalle: Der Bereich rund um den Skulpturenpark und die Kunsthalle Bielefeld wird zur großen Spiel- und Spaßoase. Die Bielefelder Puppenspiele von Dagmar Selje sorgen für fantasievolle Unterhaltung, ergänzt durch einen Spielepavillon der Evangelischen Jugend Bielefeld. Ein Riesenrad sowie eine Kinder-Achterbahn runden das Familienangebot ab.

Kirmes-Meile am Niederwall: Entlang des Niederwalls entsteht die klassische Kirmes-Meile mit zahlreichen Fahrgeschäften und Attraktionen. Höhepunkt ist der Nordic Tower mit rund 80 Metern Höhe. Außerdem sorgen Autoscooter und Musikexpress für Jahrmarktstimmung und Adrenalin im Herzen der Stadt.

Wie alles begann

Die Geschichte des Leineweber-Markts reicht bis in die 1970er-Jahre zurück. 1974 feierte Bielefeld anlässlich des 25. Jahrestages des Grundgesetzes erstmals ein großes Stadtfest. Ein Jahr später erhielt die Veranstaltung ihren Namen: Bei einem Preisausschreiben mit Vorschlägen aus der Bevölkerung entschied sich die Jury aus rund 5.000 Ideen für „Leineweber-Markt“. Zu den Alternativen gehörten unter anderem „Pils-Fete“, „City-Sause“ und „Dölmer-Party“.

Nach Unterbrechungen durch den NRW-Tag 2014 sowie in den Corona-Jahren 2020 und 2021 feiert Bielefeld nun die 50. Auflage des Stadtfestes. Zum Jubiläum hat das Modeunternehmen bugatti ein exklusives T-Shirt mit Bielefeld-Design entwickelt. Die limitierte Edition ist während der Veranstaltung an einem Stand an der Obernstraße erhältlich.

Leineweber-Boje startet als neues Unterstützungsangebot

Mit der Leineweber-Boje startet beim Leineweber-Markt 2026 erstmals ein neues Unterstützungsangebot als Pilotprojekt. Die Anlaufstelle im Open Innovation Office hinter der Altstädter Nikolaikirche bietet Besucherinnen und Besuchern einen geschützten Rückzugsort bei Unwohlsein, Reizüberflutung oder nach belastenden Situationen.

Ein Team aus sozialen Fachkräften ist zudem mobil in der Innenstadt unterwegs und hilft unkompliziert weiter. Die Leineweber-Boje steht für mehr Sicherheit und ein respektvolles Miteinander – und unterstützt dabei, dass alle Gäste den Leineweber-Markt unbeschwert erleben können. Das Angebot ist Teil der Initiative „Nachtboje Bielefeld“.

Bielefeld Marketing bedankt sich bei allen Sponsorinnen und Sponsoren sowie Partnerinnen und Partnern, deren Unterstützung den Leineweber-Markt in dieser Form möglich macht.

Das komplette Programm zum Leineweber-Markt 2026 gibt es in der Bielefeld.JETZT-App und online unter www.bielefeld.jetzt/leineweber.