STADTRADELN Höxter 2026: Zwei geführte Fahrradtouren im Juni

Die Stadt Höxter lädt im Aktionszeitraum vom 1. bis 21. Juni 2026 zu zwei gemeinsamen Radtouren ein – mit Einkehr in Ovenhausen und Ausklang bei Arntz Optibelt.

Höxter. Im Rahmen des STADTRADELN Höxter 2026 bietet die Stadt Höxter im Aktionszeitraum vom 1. bis 21. Juni 2026 zwei geführte Fahrradtouren an. Alle Höxteraner Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen, daran teilzunehmen und gemeinsam Kilometer für die Kreisstadt zu sammeln.

Fahrradtag mit Einkehr in Ovenhausen: Am Sonntag, 14. Juni 2026, führt eine gemeinsame Fahrradtour von Höxter aus über Lütmarsen, Brenkhausen, Fürstenau, Großenbreden und Eilversen nach Ovenhausen. Dort erwartet die Teilnehmenden eine gemütliche Einkehr in den Dorfgemeinschaftsgarten.

Treffpunkt für die Fahrradtour ist um 12:30 Uhr vor dem Stadthaus, Westerbachstraße 45. Die Ankunft im Dorfgemeinschaftsgarten in Ovenhausen ist für etwa 14:30 Uhr vorgesehen. Dort gibt es für die Teilnehmenden eine kühle Erfrischung gegen einen kleinen Obolus. Die Snacks für eine kleine Stärkung werden vom EDEKA Center Brinke am Stahler Ufer gesponsert.

Vor Ort empfangen Helga Winkelhahn, Vorsitzende des Ortsausschusses Ovenhausen, und Hans-Werner Gorzolka, Kreisheimatpfleger und Vorsitzender im Kirchenvorstand Ovenhausen, die Radelnden. Im Anschluss berichtet Hans-Werner Gorzolka über das Projekt „Dorfgemeinschaftsgarten“ in Ovenhausen. Die Tour verbindet damit Bewegung, Natur und geselliges Beisammensein.

Feierabendradtour mit Ausklang bei Arntz Optibelt: Ein weiteres Highlight ist die Feierabendradtour am Dienstag, 16. Juni 2026. Sie wird gemeinsam mit dem Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC), Kreisverband Höxter, veranstaltet.

Micheal Härtlein, Vorsitzender des ADFC-Kreisverbandes Höxter, erklärt: „Mit der Feierabendtour möchten wir Menschen zusammenbringen und Austausch, insbesondere darüber, wie Städte fahrradfreundlicher werden können, ermöglichen. Als größte Interessenvertretung für Radfahrerinnen und Radfahrer weltweit setzt sich der ADFC für die konsequente Förderung des Radverkehrs und somit für mehr Klimaschutz, Sicherheit, Gesundheit und Lebensqualität ein.“

Beginn der Radtour ist um 17:00 Uhr. Treffpunkt ist ebenfalls das Stadthaus, Westerbachstraße 45. Die Rundtour führt über die Ortschaften Lütmarsen und Brenkhausen zurück nach Höxter. Ziel ist das Unternehmen Arntz Optibelt, wo die Teilnehmenden einen Einblick in eines der international erfolgreichen Unternehmen der Region erhalten.

Die Ankunft bei Arntz Optibelt ist gegen 18:00 Uhr geplant. Vor Ort gibt es kühle Getränke sowie die Möglichkeit, das Optibelt-Prüffeld zu besichtigen. Darüber hinaus stehen vor allem ausgestellte Bikes mit Optibelt-Zahnriemen im Mittelpunkt, die angeschaut und näher kennengelernt werden können.

Baudezernentin Julia Gogrewe sagt: „Wir freuen uns, wenn viele Höxteranerinnen und Höxteraner an den geführten Fahrradtouren teilnehmen. Im Namen der Stadt Höxter danke ich unseren diesjährigen Kooperationspartnern, dem ADFC Kreisverband Höxter und dem Unternehmen Arntz Optibelt, für die tolle Unterstützung. Ebenso gilt der Dank auch Frau Winkelhahn und Herrn Gorzolka für die Möglichkeit, in Ovenhausen in den Dorfgemeinschaftsgarten einkehren zu können.“

Um besser planen zu können, wird für beide Fahrradtouren um Anmeldung bis zum 10. Juni 2026 bei Karolin Bludau per E-Mail an k.bludau@hoexter.de gebeten. Kurzentschlossene sind ebenfalls willkommen.

Die Teilnahme an den beiden Fahrradtouren erfolgt auf eigene Gefahr. Eine Haftung der Stadt Höxter oder der Begleitpersonen ist ausgeschlossen. Außerdem bitten die Organisatoren darum, einen Fahrradhelm zu tragen.