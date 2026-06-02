Stadtführungen in Gütersloh: Entdeckungstouren nach Feierabend

Zwei Mittwochsführungen im Juni zeigen Gütersloh aus neuen Perspektiven – mit Plätzen, persönlichen Geschichten und versteckten Lieblingsorten.

Gütersloh. Wer den Feierabend im Juni einmal anders gestalten und neue Eindrücke sammeln möchte, kann bei Stadtführungen in Gütersloh die Stadt aus ungewohnten Perspektiven kennenlernen. Gütersloh Marketing (gtm) lädt dazu an zwei Mittwochnachmittagen zu besonderen Rundgängen ein.

Am Mittwoch, 10. Juni, führt Stadtführerin Imke Kuck um 16:30 Uhr durch das Angebot „Hier ist mein Platz – Gütersloher Plätze neu entdecken“. Der rund 90-minütige Rundgang nimmt die Teilnehmenden mit auf eine Entdeckungstour durch die Stadt. Gemeinsam wird der Frage nachgegangen, was Gütersloh lebenswert macht und welche Geschichten sich hinter den verschiedenen Plätzen verbergen. Start ist am Café Fritzenkötter, Strengerstr. 2. Tickets kosten 12 Euro pro Person, ermäßigt 10 Euro.

Eine Stadtführung in englischer Sprache steht am Mittwoch, 17. Juni, ebenfalls um 16:30 Uhr auf dem Programm. Bei „Gütersloh Unplugged – Just the Vibes. No Stats Attached“ zeigt Stadtführerin Sujata Göhlsdorf die Stadt von ihrer persönlichen und überraschenden Seite. Während des rund 90-minütigen Rundgangs stehen Geschichten, Menschen und versteckte Lieblingsorte im Mittelpunkt.

Die Teilnehmenden entdecken charmante Ecken der Innenstadt, erhalten Tipps für die schönsten Fotomotive und lernen Orte kennen, die in keinem klassischen Reiseführer zu finden sind. Die Tour startet an der Bürgerstiftung Gütersloh, Am Alten Kirchplatz 12. Tickets kosten 13 Euro pro Person, ermäßigt 11 Euro.

Tickets für die Führungen sind in der Tourist-Information der gtm, Berliner Straße 63, oder online unter reservix.de erhältlich. Zahlreiche Führungen aus dem Programm der gtm können auch als privater Rundgang gebucht werden. Anfragen nimmt die gtm per E-Mail an gordana.janson@guetersloh-marketing.de entgegen. Eine Übersicht über die anstehenden öffentlichen Stadtführungstermine ist auf www.guetersloh-marketing.de einsehbar.