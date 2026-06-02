IHK-Vollversammlungswahl 2026 in Ostwestfalen startet am 1. Juni

Rund 112.600 Unternehmen können bis zum 30. Juni über die neue Vollversammlung der IHK Ostwestfalen abstimmen – per Brief oder online.

Ostwestfalen. Die gewerbliche Wirtschaft in Ostwestfalen wählt vom 1. bis 30. Juni die neue Vollversammlung der Industrie- und Handelskammer Ostwestfalen zu Bielefeld (IHK). Rund 112.600 wahlberechtigte Unternehmen aus Industrie, Handel und Dienstleistungsbranchen der Region erhalten Anfang Juni die Stimmunterlagen.

Unter dem Motto „Wirtschaft wählt – Gemeinsam für ein starkes Ostwestfalen“ sind die Unternehmen aufgerufen, sich an der Wahl der IHK-Vollversammlung zu beteiligen. Das Gremium kommt am 7. September 2026 zu seiner ersten Sitzung zusammen. Die Stimmabgabe ist sowohl per Brief als auch online möglich.

Die IHK-Vollversammlung ist das oberste Entscheidungsgremium der IHK. Sie verfügt über das Haushalts- und Budgetrecht und bestimmt den wirtschaftspolitischen Kurs der Kammer. Damit entscheiden die gewählten Vertreterinnen und Vertreter der gesamten gewerblichen Wirtschaft Ostwestfalens unter anderem über die Höhe der IHK-Beiträge und deren Verwendung.

Darüber hinaus setzt sich das „Parlament der Wirtschaft“ für notwendige Verbesserungen der Infrastruktur im IHK-Bezirk ein. Das Gremium bestimmt die Ausrichtung der IHK in der Verkehrspolitik, der Aus- und Weiterbildung sowie der Fachkräftesicherung, setzt Schwerpunkte in der digitalen Transformation und verabschiedet die Rechtsgrundlagen der IHK. Zudem richtet die Vollversammlung Ausschüsse ein und beruft deren Mitglieder.

Rund 5.600 Unternehmerinnen und Unternehmer sowie deren Mitarbeitende engagieren sich in Gremien und Ausschüssen der IHK Ostwestfalen sowie insbesondere bei Prüfungen in der Dualen Ausbildung.

„Die Arbeit der IHK basiert auf dem ehrenamtlichen Engagement der Wirtschaft. Unternehmerinnen und Unternehmer bringen ihre Erfahrung aus dem betrieblichen Alltag ein und wirken an den Entscheidungen der IHK mit – aus der Wirtschaft für die Wirtschaft“, betont Heiko Gellmann, stellvertretender Hauptgeschäftsführer der IHK Ostwestfalen.

Die IHK-Vollversammlung wird für vier Jahre von allen IHK-Mitgliedern neu gewählt. Sie setzt sich aus Unternehmerinnen und Unternehmern beziehungsweise gesetzlichen Vertreterinnen und Vertretern der Unternehmen zusammen. Jedes Unternehmen hat unabhängig von seiner Größe bei der Wahl eine Stimme.

IHK-Ehrenpräsident und Wahlleiter Wolf D. Meier-Scheuven ruft zur Beteiligung auf: „Die IHK lebt von der aktiven Beteiligung der Unternehmen. Jede Stimme zählt – wer wählt oder selbst kandidiert, gestaltet die wirtschaftliche Selbstverwaltung in Ostwestfalen aktiv mit. Gerade in der aktuellen Situation ist eine starke Interessenvertretung der ostwestfälischen Wirtschaft wichtiger denn je.“

Insgesamt treten 98 Kandidierende in elf teilweise regional zugeschnittenen Wahlgruppen für die Bereiche Industrie, Handel und Dienstleistungen an. Für die Wahlperiode 2026 bis 2030 sind 72 Sitze in der Vollversammlung zu vergeben.

Nähere Informationen zur Vollversammlungswahl finden Interessierte im Internet unter www.ostwestfalen.ihk.de/VV-Wahl. Dort stellen sich auch alle Kandidierenden mit einem persönlichen Statement vor.