Kinder- und Jugendfestival im Marta Herford startet im Juni 2026

Vom 9. bis 20. Juni 2026 übernehmen Kinder und Jugendliche den Gehry-Bau mit Workshops, offenen Angeboten und zwei Festivaltagen.

Herford. Im Juni 2026 lädt das Marta Herford zu einem besonderen Projekt ein: Beim Kinder- und Jugendfestival im Marta Herford übernehmen Kinder und Jugendliche für mehrere Tage das Geschehen im Museum. Vom 9. bis 25. Juni 2026 bleiben die Galerien in Vorbereitung auf das Sommerprogramm geschlossen. In dieser Zeit sind im Marta keine Ausstellungen zu sehen.

Erstmals sind im Sommer 2026 alle Galerien des Marta für zweieinhalb Wochen geschlossen, um neue Ausstellungen vorzubereiten. Den Umbau der Ausstellungsräume nutzt das Museum für ein außergewöhnliches Projekt: Der Gehry-Bau wird zum kreativen Lernort für Kinder und Jugendliche.

Vom 9. bis 20. Juni 2026 füllen Kinder und Jugendliche das Marta mit eigenen Ideen. Unter der Woche finden vormittags vielfältige Workshops für Schulklassen und Kitas statt. Am Nachmittag gibt es offene Mitmachangebote für alle.

Höhepunkte des Programms sind die beiden Festivaltage am 13. Juni 2026 mit „ZUCKERSCHOCK“ für Kinder und Familien sowie am 20. Juni 2026 mit „CRASH“ für Jugendliche. Das vielfältige Programm wurde von Kindern und Jugendlichen gemeinsam mit dem Team von Marta HOCH 2 und lokalen Kooperationspartner*innen entwickelt.

Der Museumsshop und die Marta-Lobby sind vom 9. bis 25. Juni 2026 dienstags bis sonntags von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Das Marta Café bleibt von Montag, 8. Juni, bis Freitag, 12. Juni 2026, geschlossen. Ab Samstag, 13. Juni 2026, kann das Café wieder zu den regulären Zeiten besucht werden: mittwochs bis freitags von 11 bis 18 Uhr sowie samstags und sonntags von 10 bis 18 Uhr.