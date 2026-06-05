Fotowalk Bielefeld: Über 20 Teilnehmende erkundeten die Innenstadt

Mit Kamera und Smartphone führte der private Fotowalk durch die Bielefelder Innenstadt – von Jahnplatz und Kesselbrink bis zur Ravensberger Spinnerei und zum Alten Markt.

Bielefeld. Der Fotowalk Bielefeld am Samstag, 30. Mai 2026, war ein voller Erfolg. Bei bestem sonnigen Wetter und angenehmen Temperaturen machten sich über 20 Teilnehmende gemeinsam auf den Weg durch die Bielefelder Innenstadt.

Organisiert wurde der Fotowalk von dem Architekten und Fotografen Manuel Heywinkel aus Wuppertal, der seiner Heimatstadt Bielefeld weiterhin eng verbunden ist. Entstanden war der Fotowalk über einen Aufruf auf Instagram. Die Teilnahme erfolgte rein privat; es handelte sich ausdrücklich nicht um eine öffentliche Veranstaltung.

Mit dabei waren sowohl Hobbyfotografinnen und Hobbyfotografen als auch professionelle Fotografen sowie Teilnehmende, die ausschließlich mit dem Smartphone fotografierten. Rund die Hälfte der Teilnehmenden wohnt nicht in Bielefeld; einige reisten sogar aus dem Münsterland, aus Südwestfalen und aus dem Rheinland an. Dadurch wurde Bielefeld im Rahmen des Fotowalks auch über die Stadtgrenzen hinaus positiv sichtbar gemacht.

Neben dem gemeinsamen Fotografieren erläuterte Manuel Heywinkel an den einzelnen Stationen auch historische und architektonische Hintergründe. So entwickelte sich der Fotowalk zugleich zu einer kleinen Stadtführung mit fotografischem Schwerpunkt.

Startpunkt war das Haus der Technik am Jahnplatz. Von dort führte die Route unter anderem über den Kesselbrink zur Ravensberger Spinnerei, weiter über Dürkopp Tor 6 und die Ravensberger Straße zurück in Richtung Rathaus und Stadttheater. Anschließend ging es über die Nikolaikirche bis zum Alten Markt, wo der Fotowalk endete.

Neben den fotografischen Eindrücken stand auch der persönliche Austausch im Mittelpunkt. Die Gruppe zeigte sich als sehr offene, freundliche und harmonische Runde, in der sich die Teilnehmenden schnell untereinander austauschten, vernetzten und gegenseitig inspirierten. Besonders spannend war zu beobachten, wie unterschiedlich dieselben Orte und Motive wahrgenommen wurden. Obwohl alle an den gleichen Stationen unterwegs waren, entstanden sehr verschiedene fotografische Blickwinkel, Bildideen und Interpretationen.

Im Anschluss ließen einige Teilnehmende den Fotowalk bei einem gemeinsamen Beisammensein im Bielefelder Brauhaus ausklingen.

Erste Fotos des Fotowalks wurden bereits auf Instagram veröffentlicht. In den nächsten Tagen sollen weitere Bilder unter dem Hashtag #fwbielefeld26 zu sehen sein.