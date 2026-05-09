Klinikclowns feiern Aktionstag „zauberhaft“ in Bielefeld

Am 9. Mai 2026 zeigen Klinikclowns auf dem Kesselbrink und bundesweit, wie Lachen in Medizin und Pflege verbindet.

Bielefeld. Unter dem Motto „zauberhaft“ lädt der Dachverband Clowns in Medizin und Pflege Deutschland e.V. am 9. Mai 2026 zu seinem bundesweiten Aktionstag ein. Auch in Bielefeld sind die Klinikclowns an diesem Tag im öffentlichen Raum zu erleben: Auf dem Kesselbrink präsentieren sie von 10.00 bis 14.00 Uhr fröhliche Aktionen, Improvisationskunst und Informationen über ihre Arbeit.

Normalerweise begegnet man Klinikclowns in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen oder therapeutischen Einrichtungen. Dort sorgen sie bei kranken Kindern, pflegebedürftigen Menschen und weiteren Patientengruppen für Freude, Leichtigkeit und menschliche Nähe. Beim Aktionstag zeigen die Clowns, wie sie mit Humor und Kreativität Menschen in sensiblen Lebenssituationen erreichen.

Unter dem Leitgedanken „Lachen verbindet!“ finden am 9. Mai 2026 bundesweit Aktionen statt. Besucherinnen und Besucher können die Klinikclowns unter anderem an folgenden Orten erleben:

Bremen-Brinkum: beim IKEA, Henleinstr. 1a, Brinkum, von 11.00 bis 14.00 Uhr

beim IKEA, Henleinstr. 1a, Brinkum, von 11.00 bis 14.00 Uhr München: im Biergarten am Chinesischen Turm, von 11.00 bis 14.00 Uhr, entfällt bei Regen

im Biergarten am Chinesischen Turm, von 11.00 bis 14.00 Uhr, entfällt bei Regen Bielefeld: auf dem Kesselbrink, von 10.00 bis 14.00 Uhr

auf dem Kesselbrink, von 10.00 bis 14.00 Uhr Hannover: bei den Pflanzentagen im Stadtpark am Hannover Congress Centrum, von 13.00 bis 15.00 Uhr

bei den Pflanzentagen im Stadtpark am Hannover Congress Centrum, von 13.00 bis 15.00 Uhr Leipzig: auf der Sachsenbrücke, von 11.00 bis 13.00 Uhr

auf der Sachsenbrücke, von 11.00 bis 13.00 Uhr Wiesbaden: im Schloss Freudenberg, Freudenbergstraße 226, von 11.00 bis 14.00 Uhr

im Schloss Freudenberg, Freudenbergstraße 226, von 11.00 bis 14.00 Uhr Darmstadt: am Ludwigsplatz, von 11.00 bis 14.00 Uhr

am Ludwigsplatz, von 11.00 bis 14.00 Uhr Bensheim: in der Stadtbibliothek, Platanenallee 5, von 10.00 bis 13.00 Uhr

in der Stadtbibliothek, Platanenallee 5, von 10.00 bis 13.00 Uhr Reutlingen: in der Stadtbibliothek, Spendhausstr. 2, von 11.00 bis 13.00 Uhr

in der Stadtbibliothek, Spendhausstr. 2, von 11.00 bis 13.00 Uhr Ravensburg: auf dem Marienplatz am Schadbrunnen, von 11.00 bis 14.00 Uhr

auf dem Marienplatz am Schadbrunnen, von 11.00 bis 14.00 Uhr Stockach: in der Oberstadt, von 11.00 bis 14.00 Uhr

in der Oberstadt, von 11.00 bis 14.00 Uhr Winnenden: am Marktbrunnen, von 10.00 bis 13.00 Uhr

Weitere Städte und aktuelle Informationen zum Aktionstag gibt es beim Dachverband Clowns in Medizin und Pflege Deutschland e.V. unter www.dachverband-clowns.de.

Der Dachverband ist der einzige bundesweite Zusammenschluss regional arbeitender Klinikclowns-Vereine. Aktuell sind 20 Vereine Mitglied, die Einsätze von Klinikclowns organisieren. Die regelmäßigen Clownsvisiten werden zu einem großen Teil durch Spenden finanziert und finden in verschiedenen klinischen, pflegenden und therapeutischen Einrichtungen statt.

Dazu gehören Besuche bei Kindern in Krankenhäusern, bei Seniorinnen und Senioren in Altenheimen sowie auf geriatrischen und gerontopsychiatrischen Stationen. Klinikclowns sind außerdem bei Menschen mit Beeinträchtigung, in der Palliativmedizin und im Hospiz im Einsatz.

Seit seiner Gründung im Jahr 2004 setzt sich der Dachverband für Professionalität und Qualitätssicherung der Clownerie in diesen sensiblen Arbeitsbereichen ein. In den vergangenen 22 Jahren konnte der Verband zahlreiche Unterstützerinnen, Unterstützer und Fürsprecher aus Gesellschaft und Politik, Wissenschaft und Medizin gewinnen.