Historische Stadtführung in Minden

Minden ist mehr als nur eine Stadt – Minden ist Geschichte zum Anfassen! Samstag, 09.05.2026, 15:00 Uhr – Minden.

Minden. Die Minden Marketing GmbH lädt Sie herzlich ein, die faszinierende Vergangenheit unserer über 1.200 Jahre alten Stadt bei einer historischen Stadtführung neu zu entdecken. Begeben Sie sich auf eine spannende Zeitreise durch verwinkelte Gassen, über kopfsteingepflasterte Wege und zu beeindruckenden Bauwerken, die vom Glanz vergangener Epochen erzählen.

Im Mittelpunkt steht der imposante Mindener Dom, dessen Geschichte über zwölf Jahrhunderte zurückreicht. Ebenso erwarten Sie eindrucksvolle Gebäude aus der Preußenzeit, die das Stadtbild bis heute prägen. Ein weiteres architektonisches Highlight ist das historische Rathaus Minden mit der ältesten gotischen Rathauslaube Westfalens.

Entdecken Sie Spuren der Weserrenaissance, erleben Sie die besondere Atmosphäre der Mindener Altstadt und schlendern Sie entlang der charmanten Museumszeile mit ihren liebevoll erhaltenen Häusern aus vergangenen Jahrhunderten.

Lassen Sie sich überraschen von Geschichten, Anekdoten und historischen Hintergründen, die Minden so lebendig und einzigartig machen.

Die Kosten für die Führung betragen 8,00 € pro Person. Der Treffpunkt ist am Dom, Kleiner Domhof.

Um Anmeldung bei der Minden Marketing GmbH unter 05 71/8 29 06 59 wird gebeten. Tickets können auch online unter Startseite erworben werden.

Weitere Informationen zur Stadtführung bekommen Sie bei der Minden Marketing GmbH, Domstraße 2, 32423 Minden, Telefon: (05 71) 829 06 59, Fax: (05 71) 829 06 63,

E-Mail: info@mindenmarketing.de, online unter Startseite, unserer Facebook-Seite: www.facebook.de/mindenerleben, in unserer Facebook-Gruppe und in der Minden-APP.