Kostenlose FÃ¼hrung durch â€žBaustelle Denkmalâ€œ in Lemgo

Am 16. Mai 2026 lÃ¤dt das Weserrenaissance-Museum Schloss Brake zur Ã¶ffentlichen FÃ¼hrung durch die interaktive Sonderausstellung â€žLiebe oder Last?! Baustelle Denkmalâ€œ ein.

Lemgo. Das Weserrenaissance-Museum Schloss Brake lÃ¤dt am Samstag, 16. Mai 2026, um 11 Uhr zu einer Ã¶ffentlichen FÃ¼hrung durch die aktuelle Sonderausstellung â€žLiebe oder Last?! Baustelle Denkmalâ€œ der Deutschen Stiftung Denkmalschutz ein. Der Eintritt ist frei. Um vorherige Anmeldung wird gebeten unter Tel. 05261/2502190 oder per E-Mail an kasse@museum-schloss-brake.de.

Die mehrfach ausgezeichnete Mitmachausstellung richtet sich an die ganze Familie und widmet sich dem Thema Denkmal aus unterschiedlichen Perspektiven. FÃ¼r die einen sind Denkmale Heimat, Wahrzeichen und Kulturgenuss, fÃ¼r andere gelten sie als alt, unbequem oder teuer. Gerade beim Thema Denkmalschutz gibt es viele MissverstÃ¤ndnisse, IrrtÃ¼mer und Vorurteile.

Die multimediale Ausstellung wirft einen ungewÃ¶hnlichen Blick auf das kontroverse Thema Denkmalschutz und gibt Antworten auf Fragen, die hÃ¤ufig mit Denkmalen verbunden sind. In sechs interaktiven Stationen wird die â€žBaustelle Denkmalâ€œ lebendig und anschaulich erfahrbar.

WÃ¤hrend der FÃ¼hrung erfahren die Besucherinnen und Besucher, wie ein Denkmal eigentlich zum Denkmal wird und welchen Gefahren Denkmale ausgesetzt sind. AuÃŸerdem begegnen sie DenkmaleigentÃ¼mern und WerkstÃ¤tten von Handwerkern. Viele ungewÃ¶hnliche Denkmalschutz-Tatsachen und Aktionen zum Selbstentdecken warten auf das Publikum. Dabei kann man sogar selbst zum fiktiven Sprengmeister werden.

â€žDarÃ¼ber hinaus stellen wir Ã¤uÃŸerst spannende historische Aufnahmen vom Schloss Brake aus der Zeit zwischen 1900 und 1924 ausâ€œ, betont Museumsleiterin Silvia Herrmann. Die Schwarz-WeiÃŸ-Fotos stammen aus dem Stadtarchiv Lemgo. Im zweiten Ausstellungsraum sind auÃŸerdem Farbfotos zahlreicher Denkmale des Landesverbandes Lippe zu sehen, darunter das Hermannsdenkmal, die Externsteine, das Landestheater Detmold und weitere eindrucksvolle GebÃ¤ude.

Weitere Ã¶ffentliche FÃ¼hrungen durch die Sonderausstellung sind am Sonntag, 31. Mai 2026, Sonntag, 14. Juni 2026, und Samstag, 27. Juni 2026, jeweils um 11 Uhr geplant. Auch hierfÃ¼r wird um vorherige Anmeldung gebeten unter Tel. 05261/2502190 oder per E-Mail an kasse@museum-schloss-brake.de.

Weitere Informationen zum Landesverband Lippe gibt es unter www.landesverband-lippe.de.