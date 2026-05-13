Denkmalpflege in Lemgo: Vorträge zu KI und Schlossinventar

Im Weserrenaissance-Museum Schloss Brake zeigen zwei Vorträge, wie moderne Technologie und historische Ausstattung neue Perspektiven auf Denkmale eröffnen.

Lemgo. Was macht ein Denkmal aus – und wie lässt es sich bewahren? Mit diesen Fragen beschäftigen sich im Mai zwei Vorträge im Weserrenaissance-Museum Schloss Brake. Sie finden im Rahmen der Sonderausstellung „Liebe oder Last?! Baustelle Denkmal“ der Deutschen Stiftung Denkmalschutz statt und zeigen, wie sich traditionelle Denkmalpflege und innovative Ansätze ergänzen.

Am Sonntag, 17. Mai 2026, hält die Mathematikerin Dr. (University of Auckland) Stefanie Hittmeyer vom Fraunhofer-Institut in Lemgo um 15 Uhr den Vortrag „Mit Hammer und KI“. Im Mittelpunkt steht das Projekt „StoneCrackMon“, das die Sicherheitsprüfung von Steinobjekten, zum Beispiel Bildstöcken und Wegekreuzen, revolutionieren könnte. Passend zum Internationalen Museumstag ist der Eintritt frei.

Bislang werden Haarrisse in Steinen meist durch Sichtkontrollen oder akustische Tests erkannt. Ein Hammerschlag, ein geübtes Ohr und viel Erfahrung entscheiden über den Zustand eines Objekts. Das neue System nutzt hingegen Künstliche Intelligenz, um die akustische Signatur von Steinen auszuwerten.

Entwickelt wurde das System durch das Fraunhofer-Institut auf dem Lemgoer Innovation Campus. Ziel ist es, Schäden objektiv, zuverlässig und effizient zu erkennen. Perspektivisch soll ein tragbares Gerät entstehen, das Messergebnisse direkt auf dem Smartphone sichtbar macht und so die Arbeit von Fachkräften, zum Beispiel Steinmetzen, erleichtert. Neben der Bildhauerei bietet die Technologie auch Potenzial für Denkmalpflege und Bauwesen.

Nur wenige Tage später, am Mittwoch, 20. Mai 2026, richtet sich um 15 Uhr der Blick auf eine andere, oft unterschätzte Seite des Denkmalbegriffs. In ihrem Vortrag „In Stein gemeißelt? Ausstattung, Sammlung, Erinnerung: Denkmale jenseits des Baudenkmals“ zeigt die Historikerin Lisa Bergann vom Fürstlichen Residenzschloss Detmold, dass Denkmale weit über Mauern und Fassaden hinausgehen.

Gerade in Schlössern entfaltet sich historische Bedeutung häufig erst durch das Zusammenspiel von Räumen und Ausstattung. Möbel, Gemälde, Textilien und kunsthandwerkliche Objekte geben Einblick in frühere Lebenswelten und machen Geschichte erfahrbar. Der Vortrag beleuchtet, warum diese Objekte eigenständige Denkmale sind und welche Herausforderungen ihre Erhaltung mit sich bringt – von sensiblen Materialien über Restaurierungsfragen bis hin zur zeitgemäßen Vermittlung.

Gemeinsam verdeutlichen beide Vorträge, wie vielfältig Denkmalpflege heute ist: Sie reicht von hochmoderner KI-Technologie bis hin zur sorgfältigen Bewahrung historischer Raumensembles. Damit eröffnen die Veranstaltungen neue Zugänge zum kulturellen Erbe – und zeigen, warum dessen Erhalt auch in Zukunft eine zentrale Aufgabe bleibt.

Zu beiden Vorträgen wird um vorherige Anmeldung gebeten unter Tel. 05261/2502190 oder per E-Mail an kasse@museum-schloss-brake.de. Am 17. Mai ist der Eintritt aufgrund des Internationalen Museumstages frei. Am 20. Mai kostet der Eintritt fünf Euro.

Die gesamte Vortragsreihe im Überblick:

Sonntag, 17. Mai 2026, 15 Uhr

„Mit Hammer und KI“

mit Dr. Stefanie Hittmeyer, Bereich Maschinelles Lernen, Fraunhofer IOSB-INA, Lemgo

Mittwoch, 20. Mai 2026, 15 Uhr

„In Stein gemeißelt? Ausstattung, Sammlung, Erinnerung: Denkmale jenseits des Baudenkmals“

mit der Historikerin Lisa Bergann vom Fürstlichen Residenzschloss Detmold

Donnerstag, 11. Juni 2026, 18 Uhr

Fachgerechte Sanierung eines Blomberger Fachwerkhauses

mit dem Historiker Heinrich Stiewe

Freitag, 19. Juni 2026, 17 Uhr

„Baudenkmale klug transformieren“

mit Prof. Dr.-Ing. Birgit Franz

Eine Kooperation des Weserrenaissance-Museums Schloss Brake mit dem Lippischen Heimatbund – Fachstelle Baugestaltung und Denkmalpflege

Donnerstag, 2. Juli 2026, 18 Uhr

Revitalisierung des Hanse Hofs – Neues Leben im Denkmal!

mit Guido Kramp, Tischlermeister und Restaurator im Tischlerhandwerk, Kramp & Kramp GmbH & Co. KG

Fotos © Weserrenaissance-Museum Schloss Brake