EDEKA Minden eG bestätigt Vorstand und Aufsichtsrat

Die 107. Generalversammlung in Emden setzt auf Kontinuität, bestätigt zentrale Gremien und wählt Christian Dorfmann neu in den Aufsichtsrat.

Minden. Die 107. Generalversammlung der EDEKA Minden eG in Emden hat den Kurs des Unternehmens bestätigt. Vorstand und Aufsichtsrat wurden von den anwesenden Genossenschaftsmitgliedern ohne Gegenstimmen entlastet.

Auch die turnusmäßigen Wahlen zeigen die Zustimmung der Mitglieder zur Arbeit der Gremien. Ingo Kirchhoff, seit 2011 Mitglied des Aufsichtsrats, wurde einstimmig erneut in den Aufsichtsrat gewählt. Ebenfalls einstimmig wiedergewählt wurde Roland Höhne als Vorstandsmitglied. Er ist seit 2021 ehrenamtlicher Vorstand der EDEKA Minden eG.

Die im Juli 2025 zum Vorstand der EDEKA Minden-Hannover Holding ernannte Eileen Dominique Klingsiek wurde im Rahmen der Gesellschafterversammlung einstimmig in den geschäftsführenden Vorstand der EDEKA Minden eG gewählt.

Katrin Schneider, seit 2008 Mitglied des Aufsichtsrats, kandidierte nicht erneut. Damit machte sie den Weg für jüngere Genossenschaftsmitglieder frei. Neu und ebenfalls einstimmig in den Aufsichtsrat gewählt wurde der selbstständige Kaufmann Christian Dorfmann. Er betreibt den EDEKA-Zukunftsmarkt und einen nah & gut-Markt in Nauen sowie einen weiteren EDEKA-Markt in Ketzin.

In der konstituierenden Sitzung des Aufsichtsrats wurde Marc Kuhlmann als Aufsichtsratsvorsitzender wiedergewählt. Er ist seit 2021 in dieser Funktion tätig. Auch sein Stellvertreter Thorsten Wucherpfennig wurde im Amt bestätigt.

Der Aufsichtsrat der EDEKA Minden eG setzt sich alphabetisch aus folgenden Mitgliedern zusammen: Katrin Bienek aus Halberstadt, Christian Dorfmann aus Nauen, Björn Fromm aus Berlin, Andre Hanekamp aus Neustadt am Rübenberge, Ingo Kirchhoff aus Wietzen, Marc Kuhlmann aus Wallenhorst als Vorsitzender, Daniela Posselt aus Berlin, Carl Scheidemann aus Wittmund, Heidrun Wucherpfennig aus Gommern und Thorsten Wucherpfennig aus Hemmingen.

Dem Vorstand der EDEKA Minden eG gehören alphabetisch Dirk Bruns aus Wardenburg als ehrenamtlicher Vorstand, Roland Höhne aus Jessen als ehrenamtlicher Vorstand, Tom Kutsche aus Bad Essen als ehrenamtlicher Vorstand, Eileen Dominique Klingsiek als geschäftsführende Vorständin, Ulf-U. Plath als geschäftsführender Vorstand, Mark Rosenkranz als geschäftsführender Vorstand und Sprecher sowie Stephan Wohler als geschäftsführender Vorstand an.

EDEKA Minden-Hannover ist mit einem Außenumsatz von rund 12,43 Milliarden Euro und rund 76.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, einschließlich des selbstständigen Einzelhandels und etwa 3.140 Auszubildenden, die umsatzstärkste von insgesamt sieben Regionalgesellschaften im genossenschaftlich organisierten EDEKA-Verbund.

Die Regionalgesellschaft besteht seit 1920. Ihr Geschäftsgebiet reicht von der niederländischen bis an die polnische Grenze und umfasst Bremen, Niedersachsen, einen Teil von Ostwestfalen-Lippe, Sachsen-Anhalt, Berlin und Brandenburg. Mehr als drei Viertel der fast 1.500 Märkte befinden sich in der Hand von rund 650 selbstständigen EDEKA-Kaufleuten.

Zum Unternehmensverbund gehören mehrere Produktionsbetriebe, darunter die Brot- und Backwarenproduktion Schäfer’s, die Produktion für Fleisch- und Wurstwaren Bauerngut sowie das Traditionsunternehmen für Fischverarbeitung Hagenah in Hamburg. Weitere Informationen gibt es unter www.minden-hannover.edeka.