IHK-Begegnungstage rücken vielversprechende Märkte in Fokus.

Bielefeld. Mit der Anwendung des EU-Mercosur-Abkommens ab dem 1. Mai 2026 gewinnt die wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Lateinamerika besonders an Bedeutung. Vor diesem Hintergrund lädt die Industrie- und Handelskammer Ostwestfalen zu Bielefeld (IHK) vom Dienstag, 9., bis Donnerstag, 11. Juni 2026 zu den internationalen Begegnungstagen „Ostwestfalen meets Latin America“ ein. Im Mittelpunkt steht dabei eine dynamische Wachstumsregion, die für hiesige Unternehmen zunehmend strategische Relevanz besitzt. „Das EU-Mercosur-Abkommen eröffnet neue Chancen für Handel und Investitionen und stärkt die internationale Wettbewerbsfähigkeit unserer Firmen“, betont IHK-Präsident Jörn Wahl Schwentker.

Das Programm der IHK-Begegnungstage umfasst sechs Veranstaltungen, die wirtschaftspolitische Einordnung, Praxiswissen und Networking miteinander verbinden. Im Fokus stehen zentrale Themen des internationalen Geschäfts wie Vertrieb, Beschaffung, Produktion und Logistik ebenso wie rechtliche und steuerliche Rahmenbedingungen, Zollfragen, Zertifizierungen, Nachhaltigkeit sowie Finanzierungs- und Fördermöglichkeiten. Ergänzt wird das Angebot durch Einzelgespräche mit den deutschen Auslandshandelskammern sowie Einblicke in aktuelle regulatorische Entwicklungen, darunter auch die EU-Entwaldungsverordnung.

Unternehmen aus Ostwestfalen berichten zudem aus der Praxis. Vertreter von Dr. Oetker, Böllhoff, CLAAS und Ludwig Weinrich geben Einblicke in ihre internationalen Aktivitäten, Strategien und Erfahrungen in den Märkten Südamerikas. „In einem zunehmend herausfordernden weltwirtschaftlichen Umfeld gewinnt die Diversifizierung von Märkten weiter an Bedeutung, die Unternehmen wollen Alternativen und neue Optionen in der Hand haben. Lateinamerika bietet Wachstumschancen, wichtige Rohstoffe und äußerst attraktive Absatzmärkte, und dazu Partner, die gerne mit uns arbeiten“, erläutert der IHK-Präsident.

Für die heimische Wirtschaft sei Lateinamerika bereits heute ein relevanter Partnerraum: Rund 240 Unternehmen aus Ostwestfalen unterhalten Geschäftsbeziehungen in die Mercosur-Staaten und sind dort aktiv. Darauf lässt sich laut IHK künftig weiter aufbauen.

Mit der 21. Ausgabe der Begegnungstage „Ostwestfalen meets…“ will die IHK ihre Mitgliedsunternehmen gezielt vernetzen und ihnen praxisnahe Impulse für den Ausbau internationaler Geschäftsbeziehungen geben. Die Veranstaltung schaffe Raum für Austausch zwischen Wirtschaft, Verwaltung sowie Politik und unterstütze Unternehmen dabei, neue Märkte zu erschließen und bestehende Partnerschaften zu vertiefen.

Ein besonderer Abschluss der drei Veranstaltungstage ist der schon traditionelle und regelmäßig sehr gute besetzte wirtschaftspolitische Abend am 11. Juni in der Volksbank in Gütersloh, so die IHK. Dort diskutieren Vertreter aus Wirtschaft und Öffentlichkeit über die Bedeutung internationaler Kooperationen. In diesem Jahr sind unter anderem Christoph Röckerath, Leiter des ZDF-Studios in Brasilien, Wilhelm Böllhoff, Geschäftsführender Gesellschafter der Böllhoff Gruppe, Christian Radons, Member of the Group Executive Board von CLAAS, sowie der ehemalige brasilianische Fußballprofi Aílton Gonçalves da Silva, kurz Ailton genannt. Der ehemalige brasilianische Fußballspieler wurde 2004 mit Werder Bremen Deutscher Meister, Pokalsieger und Torschützenkönig der Bundesliga. Aílton wird die Gäste an dem Abend auf das offizielle WM-Eröffnungsspiel zwischen Co-Gastgeber Mexiko und Südafrika einstimmen.

Weitere Informationen, das Gesamtprogramm von „Ostwestfalen meets Latin America“ und die Möglichkeit zur Onlineanmeldung finden Interessentinnen und Interessenten im Internet unter Ostwestfalen Meets .