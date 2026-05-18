Auf den Spuren von Bandel am Hermannsdenkmal

Besondere Führung in Detmold bietet Einblicke in Baugeschichte, Aussichtsplattform und Kuppelraum

Detmold. Kaum ein Denkmal in Deutschland verbindet Geschichte und Gegenwart so deutlich wie das Hermannsdenkmal. Doch wie wurde das Monument eigentlich errichtet und wie kam es auf seinen Sockel? Genau diesen Fragen widmet sich die besondere Führung „Auf den Spuren von Bandel“ am Samstag, 23. Mai 2026, um 14.00 Uhr.

Im Mittelpunkt steht Ernst von Bandel, der Schöpfer des Hermannsdenkmals. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer tauchen in seine faszinierende Geschichte ein und erfahren spannende Hintergründe über sein Leben und Wirken. Bandel war nicht nur ein genialer Ingenieur, sondern auch ein visionärer Baumeister. Während der Führung werden wichtige Punkte auf dem Gelände besichtigt.

Ein besonderes Highlight ist der Aufstieg auf die Aussichtsplattform sowie der exklusive Einblick in den Kuppelraum, der anderen Gästen normalerweise verschlossen bleibt. Dadurch erhalten die Teilnehmenden tiefe Einblicke in die technische Meisterleistung, die beim Bau des Denkmals vollbracht wurde.

Das Erlebnis richtet sich besonders an alle, die sich für Bautechniken, Geschichte und das Hermannsdenkmal aus der historischen Perspektive seines Baumeisters Ernst von Bandel interessieren.

Kosten: 18,00 € p. P.

Dauer: ca. 90 Minuten

Ticketlink: https://t1p.de/baumeister_hd

Weitere Informationen und Buchungsmöglichkeiten gibt es im Ticketshop unter www.hermannsdenkmal.de.

Treffpunkt:

WALK – Tourist Info am Hermannsdenkmal

Grotenburg 52 | 32760 Detmold

Tel. 05231/621165 | hermannsdenkmal@landesverband-lippe.de

www.hermannsdenkmal.de

Das Hermannsdenkmal zählt zu den bekanntesten und beliebtesten Denkmälern in Deutschland. Das von Ernst von Bandel erbaute und 1875 fertiggestellte Denkmal ist heute ein Mahnmal für Frieden und Völkerverständigung. Rund 500.000 Besucherinnen und Besucher kommen jährlich zum Denkmal.

Seit 2009 ergänzt die Waldbühne am Hermannsdenkmal das Areal. In einem Waldgebiet zu Füßen des Denkmals gelegen, bietet sie eine besondere Kulisse für Konzerte, Comedy-Shows und das beliebte Mondscheinkino.

Der Landesverband Lippe ist Sachwalter des Hermannsdenkmals. Zu seinen bedeutenden Einrichtungen und Vermögenswerten zählen darüber hinaus unter anderem die Externsteine, das Lippische Landesmuseum Detmold, die Lippische Landesbibliothek Detmold, das Weserrenaissance-Museum Schloss Brake, die Lippische Kulturagentur, die Burg Sternberg, Denkmäler, Immobilien und Domänen sowie rund 15.900 Hektar naturnah und nachhaltig bewirtschafteter Wald und rund 3.300 Hektar landwirtschaftliche Flächen.