Zuhause im Marta HOCH 2: Theater mit Jelena Quaet-Faslem

Das Stück „Zuhause“ widmet sich Migration, Identität und Integration – am Mittwoch, 20. Mai, bei freiem Eintritt im Marta Herford.

Herford. Am Mittwoch, 20. Mai, von 19:00 bis 20:30 Uhr ist die Schauspielerin Jelena Quaet-Faslem auf der Wohnzimmer-Bühne im Marta HOCH 2 zu Gast. Mit ihrem Theaterstück „Zuhause“ erzählt sie von der Suche nach Frieden und einem Zuhause in sich selbst – zwischen Migration, Identität und Integration. Das Publikum erlebt zeitgenössisches Theater, das Grenzen überschreitet und künstlerisch von Karin Wedeking begleitet wird.

Im Mittelpunkt der Theaterproduktion steht das Thema (E-/Im-)Migration und die Fragen, die damit verbunden sind: Welche Gefühle und Erfahrungen machen Menschen, die freiwillig oder unfreiwillig ihr Herkunftsland verlassen haben? Welche Möglichkeiten der Integration gibt es? Und wie können Menschen ihre eigene Identität bewahren und sich zugleich in eine andere Gesellschaft integrieren?

Vor dem Hintergrund intensiver Migration in Europa und der Welt, verursacht durch Krieg, ökonomische und weitere Faktoren, setzt sich Jelena Quaet-Faslem künstlerisch mit diesen Fragen auseinander. Grundlage ist auch ihre eigene Erfahrung des Umsiedelns von Serbien nach Deutschland. In der Arbeit des zeitgenössischen anthropologischen Theaters geht es darum, Frieden und ein Zuhause in sich selbst zu finden und dadurch neue Lebensumstände besser verstehen und akzeptieren zu können.

Gefördert wird die Produktion durch das Kulturamt Bielefeld, das Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen sowie das NRW Landesbüro Freie Darstellende Künste.

Auf einen Blick:

Mittwoch, 20. Mai, 19:00 bis 20:30 Uhr

Wohnzimmer-Bühne mit Jelena Quaet-Faslem: „Zuhause“

Marta HOCH 2, 2. Etage im Marta Herford

Eintritt frei

Über Jelena Quaet-Faslem: Jelena Quaet-Faslem ist eine serbische Schauspielerin, Performerin und Theaterpädagogin, die seit November 2022 in Bielefeld lebt. Mit über 20 Jahren Erfahrung arbeitet sie eng mit dem Theaterlabor Bielefeld zusammen und bietet interkulturelle Theaterstücke sowie Workshops an. In ihren Auftritten verbindet sie Schauspiel mit Gesang und Tanz.

Über Marta HOCH 2: Die Bühne im Marta HOCH 2 wird regelmäßig von Künstler*innen unterschiedlicher Genres bespielt. Jeden dritten Mittwoch im Monat treten auf der Wohnzimmer-Bühne lokale Künstler*innen aus den Bereichen Musik, Comedy oder mit anderen Talenten auf. Auch an anderen Wochentagen kann die Bühne für Acts genutzt werden.

Der Dritte Ort im Marta befindet sich in der zweiten Etage des Museums und lädt seit Oktober 2024 mit unterschiedlichen Formaten zum Mitmachen und Austauschen ein. Alle Herforder*innen können sich hier mit ihren Ideen und Wünschen einbringen und das Programm aktiv mitgestalten. Die Angebote im Marta HOCH 2 sind stets kostenfrei, alle sind willkommen.

Weitere Informationen gibt es unter marta-herford.de/marta-hoch-2.