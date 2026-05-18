Freibadsaison in Bielefeld startet in allen Bädern

Nach dem Wiesenbad öffnen am Samstag, 16. Mai, auch die weiteren sechs Freibäder in Bielefeld.

Bielefeld. Bereits seit dem 1. Mai ist das Schwimmen unter freiem Himmel wieder im Wiesenbad möglich. Am Samstag, 16. Mai, folgen nun die übrigen sechs Freibäder in der Stadt: Im Naturbad Brackwede, im Senner Waldbad sowie in Dornberg, Gadderbaum, Hillegossen und Schröttinghausen öffnen sich am Wochenende wieder die Pforten für Badegäste.

In den vergangenen Wochen wurde in den einzelnen Freibädern intensiv gearbeitet, damit die Freiluft-Saison wie geplant starten kann. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die Fördervereine in Brackwede, Dornberg, Gadderbaum, Hillegossen und Schröttinghausen hätten dabei erneut großen Einsatz gezeigt, erklärt Marcus Lufen, Geschäftsführer der Bielefelder Bäder.

Auch beim Personal gibt es derzeit keine Einschränkungen. Die Situation bei den Fach- und Saisonkräften sei stabil. Die Bielefelder Bäder hätten bereits früh mit der Gewinnung der Saisonkräfte begonnen, was sich nun positiv bemerkbar mache. Unabhängig davon bleibe der Fachkräftemangel – wie in der gesamten Bäderbranche – eine Herausforderung. Durch eine vorausschauende und effiziente Personalplanung sei es dennoch gelungen, die Freibad-Saison zeitgleich in allen Bädern und ohne Einschränkungen zu eröffnen, so Lufen.

Öffnungszeiten der Freibäder:

Wiesenbad:

Montag bis Freitag: 6 bis 20 Uhr

Samstag, Sonntag, Feiertag: 9 bis 20 Uhr

Dornberg, Schröttinghausen und Gadderbaum – Öffnungszeiten witterungsabhängig:

Montag bis Freitag: 13 bis 20 Uhr

Samstag, Sonntag, Feiertag: 11 bis 20 Uhr

Schlechtwetter-Öffnungszeiten: 17 bis 20 Uhr

Brackwede, Hillegossen und Senner Waldbad – Öffnungszeiten witterungsabhängig:

Montag bis Freitag: 11 bis 19 Uhr

Samstag, Sonntag, Feiertag: 10 bis 19 Uhr

Schlechtwetter-Öffnungszeiten: 16 bis 19 Uhr

In den Sommerferien öffnet das Naturbad Brackwede bereits um 10 Uhr. Die Öffnungszeiten im Wiesenbad bleiben unverändert. Alle anderen Freibäder öffnen montags bis freitags eine Stunde früher.

Weitere Informationen zu den Öffnungszeiten und Freibädern gibt es unter www.bielefelderbaeder.de/unsere-freibaeder.