Vito & Toscho bringen Blues & Boogie Explosion nach Vlotho

Am 31. Mai 2026 spielen Vito Becker und Toscho Klassiker aus Boogie Woogie, Blues und Rock ’n’ Roll in der Kulturfabrik.

Vlotho. Vito & Toscho lassen mit ihrem gemeinsamen Projekt „Blues & Boogie Explosion“ wieder die Wände der Kulturfabrik beben. Am Sonntag, 31.05.2026, um 17.00 Uhr laden die beiden Musiker zum Konzert ein.

Vito Becker, bekannt unter seinem Künstlernamen Boogieman Vito, spielt seit Mitte der 90er-Jahre mit seiner „Magie Boogie Show“ auf allen wichtigen Jazzfestivals in Deutschland. Zuvor feierte er bereits in seiner Heimat Georgien mit der Bluesmobil Band internationale Erfolge.

Toscho gilt als einer der Wegbereiter des Blues in Deutschland. Mit seiner Band hat er seit 1976 rund 3500 Konzerte europaweit gespielt und inzwischen 25 international vertriebene und beachtete Tonträger veröffentlicht.

Aus der musikalischen Verbindung ist eine inzwischen fast 20-jährige Freundschaft entstanden, die nun in einem gemeinsamen Projekt mündet: der „Blues & Boogie Explosion“.

In dieser Formation spielen Vito & Toscho ausschließlich Klassiker des Boogie Woogie, des Blues und des Rock ’n’ Roll. Die Arrangements entstehen ohne Netz und doppelten Boden, frei gestaltet und mit viel Raum für Improvisationen.

Bei gutem Wetter findet das Konzert draußen auf dem Vorplatz der Kulturfabrik statt. Das Publikum darf sich auf einen angenehmen vorsommerlichen Abend bei bester Laune und hervorragender Musik freuen.

Karten sind ab sofort in der Stadtbücherei Vlotho, Lange Str. 53, 32602 Vlotho, Tel. 05733-95123, sowie bei der Vlotho Marketing GmbH, Lange Str. 111, Tel. 05733-881188, erhältlich.