History of Rock II im Detmolder Sommertheater

Die Technikband des Landestheaters Detmold steht am 5. Juni selbst im Rampenlicht und präsentiert einen energiegeladenen Rockabend.

Detmold. Wer macht eigentlich das Licht an, wenn der Vorhang aufgeht? Normalerweise sind es die Tontechniker, Beleuchter und Bühnenmeister, die dafür sorgen, dass Künstlerinnen und Künstler perfekt in Szene gesetzt werden. Am Freitag, 5. Juni, um 19.30 Uhr stehen die Mitarbeitenden der Veranstaltungstechnik jedoch selbst im Rampenlicht: Sie tauschen Mischpult gegen E-Gitarre und lassen es im Detmolder Sommertheater ordentlich krachen.

Nach dem umjubelten Rockabend im vergangenen Sommer kehrt die Technikband des Landestheaters Detmold zurück ins Detmolder Sommertheater. Mit „History of Rock II – Die Reise geht weiter“ knüpft sie dort an, wo es zuletzt besonders laut und intensiv war.

Das Publikum kann sich auf eine Reise durch die Rockgeschichte freuen, die nicht nur als Rückblick daherkommt, sondern als lebendiges Erlebnis. Von treibenden Riffs über epische Hymnen bis hin zu kraftvollen Rockmomenten entfaltet sich mit neuen Songs und legendären Klassikern ein Abend voller Energie, Emotion und Spielfreude – für eingefleischte Rockfans, Neugierige und alle, die sich noch einmal mitreißen lassen möchten.

Eintrittskarten gibt es zum Preis von 25 Euro, ermäßigt 12 Euro, bei der Lippischen Landes-Zeitung unter Telefon 05231 911113, bei der Tourist-Information Detmold unter Telefon 05231 977327, in allen Vorverkaufsstellen von Reservix sowie online unter www.reservix.de.