Junge MINT-Kanuten erobern Bega und Werre

Bei bestem Wetter startet die Kanutour des MINTmachCLUB.Lippe

Lemgo. Gleich zweimal Glück hatten zehn Mitglieder des MINTmachCLUB.Lippe. Zum einen hatten sie im Gewinnspiel eine Kanutour vom Outdoorspezialisten Rio Negro in Bad Salzuflen gewonnen, zum anderen konnte die Tour bei Sonnenschein und klarem Himmel stattfinden. Das dies nicht selbstverständlich war, sah man noch deutlich am vom Regen bräunlichen Wasser von Bega und Werre, auf denen die Tour stattfinden sollte. Mit sichtlicher Vorfreude und ein klein wenig Ungeduld sammelten sich die 6 bis 10-jährigen Kinder mit jeweils einem Elternteil am Steg zur Bega, um von Tourguide Ona zu erfahren, wie man ein Kanu nutzt, ohne in das Wasser zu fallen. Dabei gab es schon eine ganze Menge zum Thema MINT zu erfahren z .B.: Was ist Balance und wie hält man die im Kanu? Wie verhält es sich mit den Strömungen in der Bega und der Werre und wie wirken sich diese auf meine Fahrtrichtung aus? Was ist der Bärenklau, wo wächst er und warum sollte man ihn nicht berühren?

Dann ging es los! Im Team wurden die Kanus an den Steg gebracht und jedes Kanu mit Kind und Elternteil startete auf dem Fluss den ca. acht Kilometer langen Kurs auf der Bega und Werre in Richtung Herford. Auf der Fahrt gab es viel zu sehen. So konnten Tiere und Pflanzen beobachtet werden. Insbesondere die kleinen Stromschnellen waren spannend. Das Kanufahren ein Teamsport ist, bemerkten die Kanutinnen und Kanuten spätestens als sie die Kanus gemeinsam tragen mussten, um sie ins Wasser zu lassen. Nach ca. drei Stunden kam die Gruppe glücklich, aber auch etwas müde von der Anstrengung am Steg in Herford an. „Die Kanutour war klasse!“, kommentierte ein teilnehmender Vater den spannenden Tag. Den Kindern sah man die Freude in den Augen an. „Wir freuen uns, dass wir den MINTmachCLUB.Lippe Mitgliedern und so manchem Elternteil einen schönen Nachmittag bereiten konnten und danken unserem Partner Rio Negro, dass dies möglich war.“, teilt Thomas Mahlmann vom MINTmachCLUB.Lippe mit.

