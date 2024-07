Sommer im Freiraum Rochdale

Einen Ort voller Möglichkeiten entdecken

Bielefeld. Die Sommerferien zuhause in Bielefeld verbringen? In vertrauter Umgebung und trotzdem was Neues entdecken? Das geht. Der Freiraum Rochdale, das ehemalige Kasernen-Gelände an der Oldentruper Straße 65, lädt zu Sport-, Kultur- und Nachbarschaftsaktivitäten ein.

Zum zweiten Mal in Folge öffnet die Stadt Bielefeld die Tore der einstmals militärisch genutzten Liegenschaft für die Bielefelder Bürger*innen. Bis einschließlich Oktober ist hier unweit der Innenstadt ein urbaner Raum, der durch seine Vielzahl an Möglichkeiten besticht: Beachvolleyball, 3×3 Basketball, Pumptrack, Fahrrad- oder Dreirad fahren, Federball spielen oder Drachen steigen lassen oder einfach nur im kleinen Pocket-Park zusammensitzen, auf der Wiese liegen, Musik hören oder ein Buch lesen. Kein Entweder-Oder. Die zur Verfügung stehende Fläche lässt all das und noch viel mehr gleichzeitig zu. „Was an diesem Ort besonders ist“, so Dr. Udo Witthaus, „ist seine Weite und Offenheit in vielerlei Hinsicht. Hier ist Platz für sportliche Angebote, genauso wie kulturelle und kreative Aktivitäten oder nachbarschaftliche Aktionen. Eine derartige Kombination ist ungewöhnlich und hat großes Potenzial für Bielefeld.“ Dieser „Freiraum“ zivilgesellschaftlicher Nutzungsmöglichkeiten soll auch über das neue Logo transportiert werden. Als Nächstes stehen ein Outdoor-Mobiliar-Bau-Workshop, eine Kleidertauschparty und ein Crossover-Event für Musik, Kunst und Sport an. Aktuelle Termine sind unter „Freiraum Rochdale“ auf www.bielefeld.jetzt/freiraum-rochdale zu finden.

Weiteres ist in Planung, Vieles ist zudem möglich. Denn auch eigene Ideen und Aktivitäten sind an diesem Ort im Wandel willkommen. Bevor die Gesamtfläche zum neuen innerstädtischen Kreislaufquartier mit rund 600 Wohneinheiten entwickelt wird, bietet die vom Bauamt der Stadt Bielefeld initiierte Start- und Zwischennutzung hier einen gemeinschaftlichen Experimentierraum. Interessierte sind eingeladen, sich aktiv einzubringen und eigene Projekte umzusetzen. Durch das Ausprobieren, was an Angeboten funktioniert, was gebraucht wird und was langfristig bleiben kann, entsteht hier ein gemeinsamer Entwicklungs- und Lernprozess. Das gelingt nur, wenn viele an einem Strang ziehen. Möglichmacher sind neben dem Bauamt das Sportamt, das Kulturamt, das Büro für integrierte Sozialplanung und Prävention, die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) und die engagierte Stadtgesellschaft, insbesondere die Nachbarschaftsinitiative Rochdale und der TSVE e.V. Nachbarstädte wie Münster und Paderborn blicken daher mit großem Interesse nach Bielefeld.

Für alle, die die Ferien in Bielefeld verbringen oder einfach nach Feierabend oder am Wochenende Lust auf was Neues haben, liegt der Heimvorteil im kurzen Weg: Ab aufs Fahrrad, mit der Linie 3 bis zur Haltestelle Sieker Mitte oder zu Fuß zum Freiraum Rochdale. Zu den regulären Öffnungszeiten montags bis freitags von 15 bis 20 Uhr, samstags von 10 bis 20 Uhr und jeden 1. Sonntag im Monat von 15 bis 20 Uhr kann jeder vorbeikommen. Gerade für Kinder und Familien ist hier Platz, sich abseits von Straßenverkehr und Konsumzwang frei zu bewegen. Wer sich informieren, austauschen, mitgestalten möchte, findet dort immer mittwochs ab 18 Uhr die Nachbarschaftsinitiative oder die Gruppe FreiRaum Rochdale.

Alle Informationen auf www.bielefeld.de/rochdale-sommer