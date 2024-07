Ein Abend voller Musik und Genuss für alle Sinne in der Abtei Marienmünster

Die Bach-Nacht 2024

Marienmünster. Die Idee, Alte Musik in einer der Gegenwart zugänglichen Art zu präsentieren, macht die Bach-Nacht in der Abtei Marienmünster zum Experimentierfeld und Impulsgeber zugleich. Längst aus dem Programm des Netzwerks Klosterlandschaft OWL nicht mehr wegzudenken, entsteht jedes Jahr aufs Neue aus dem Zusammenspiel von kreativen Köpfen, lokalem Engagement und eindrucksvoller künstlerischer Expertise ein Abend voller Musik und Genuss für alle Sinne, bei dem die verschiedenen Komponenten und Strömungen der Musik Johann Sebastian Bachs (1685–1750) auf erfrischend neue Weise gegenwärtig werden.

So erwartet die Besucher am Samstag, 27. Juli um 19.30 Uhr zunächst „Passions croisées – Kammerchor Les Ornements“. Unter der Leitung von Cyrill Pallaud präsentieren die acht Mitglieder des aus Straßburg angereisten Vokalensembles Motetten von Anton Bruckner (1824–1896) sowie Leonard Lechners (1553–1606) „Missa Prima“ zu sechs Stimmen. Ausschnitte aus der Messe in Es-Dur für achtstimmigen Chor von Joseph Gabriel Rheinberger (1839–1901) komplettieren den Auftritt der herausragenden Sänger.

Nach einer Pause bei Brot und Wein, Gesprächen und Miteinander, dürfen sich Besucher ab 22 Uhr auf Mylène Kroon freuen. Sowohl in der klassischen Musik als auch im Jazz zu Hause, hat die Niederländerin mit ihren sanften Beats und tiefgründigen Texten einen ganz eigenen Stil kreiert. Mit „Electronic Philosophic Music – das Bach-Experiment“ versteht sie es nicht nur, ihre Zuhörer in den Bann einer einzigartigen Sound-Oase zu ziehen, sondern zugleich, Alte Musik ins 21. Jahrhundert zu transformieren. Gegen 23.30 Uhr endet die Veranstaltung traditionell mit dem Singen von Bach-Chorälen in der Abteikirche.

Eintrittskarten für die Bach-Nacht 2024 kosten 25 Euro (ermäßigt 20 Euro). Anfragen und Reservierungen sind unter karten@kulturstiftung-marienmuenster.de möglich.

Über das gesamte Festivalprogramm können sich Interessierte unter www.klosterlandschaft-owl.de sowie in der Jahresbroschüre des Netzwerks Klosterlandschaft OWL informieren. Diese ist gratis in den Klöstern und den Tourist-Informationen der beteiligten Kommunen zu erhalten oder kann per Post angefordert werden (service@klosterlandschaft-owl.de).