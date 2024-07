Naturpark nimmt zum vierten Mal an der Qualitätsoffensive des Verbands Deutscher Naturparke teil

Detmold. Im Rahmen des Projekts Qualitätsoffensive Naturparke wurde der Naturpark vom 08.-10.07.2024 von einem Naturpark Scout hinsichtlich seiner Arbeit überprüft.

Zwischen Bielefeld und dem Diemeltal im Nordosten Nordrhein-Westfalens liegt mit mehr als 2.700 Quadratkilometern Fläche der Naturpark Teutoburger Wald/Eggegebirge – als einer der größten Naturparke Deutschlands.

Mit vielen abwechslungsreichen und ausgiebigen Waldwegen und Landschaftsräumen bietet sich der Naturpark als Erholungs- und Lebensraum an. Die wesentlichen Aufgaben eines Naturparks sind Naturschutz und Landschaftspflege, nachhaltiger Tourismus, Bildung für nachhaltige Entwicklung und Regionalentwicklung. Dazu gehören die Planung und Abstimmung von Wanderrouten, die Herausgabe von Informationen zu Naturerlebnistipps und das Aufstellen von Hinweistafeln, um Gästen und Einheimischen die Erholung in der Natur leicht zu machen und sie gezielt zu den Natur- und Kulturattraktionen zu führen. Bildungsaufgaben und Naturschutz stehen ebenso auf der Agenda des Naturparks Teutoburger Walds Eggegebirge.

Für die Arbeit im Naturpark wurde ein ausführlicher Fragenkatalog bearbeitet, der durch den Naturpark Scout überprüft wird, ob die Qualitätsanforderungen den Anforderungen der Nationalen Naturlandschaften entsprechen. Neben einer umfangreichen inhaltlichen Besprechung und Beratung wurden einige Besichtigungstermine im Naturpark geplant, auch das Wisentgehege in Hardehausen, einem wichtigen Kooperationspartner des Naturparks Teutoburger Wald Eggegebirge.

Nur bei einer erfolgreichen Rezertifizierung, darf der Naturpark Teutoburger Wald/Eggegebirge weiterhin das Sigel „Qualitätsnaturpark“ tragen.

Der Naturpark Teutoburger Wald/Eggegebirge zeichnet sich durch eine reiche und große Gebietskulisse aus, viele engagierte Akteure und eine gute Vernetzung.

Das Siegel Qualitätsnaturpark spricht für eine gute Ausstattung und Betreuung des Gebietes mit ansprechender Infrastruktur, gut geführten Einrichtungen, nachhaltig denkenden Städten und Gemeinden und ebensolchen Betrieben. Dieses ist eine wichtige Botschaft für die hier lebendenden Menschen und auch Gäste. Denn die Region ist lebenswert und bietet einen hohen naturnahen Freizeitfaktor.

Für die Stärkung des Naturparks ist neben der Fortführung des bisherigen Kurses eine höhere Sichtbarkeit und Betreuung in der Fläche notwendig. In den Köpfen muss sich das Thema Naturpark weiter verstärken, so dass die Menschen hier insgesamt Botschafterinnen und Botschafter ihrer Region werden. Dieses bedeutet weiterhin gute Kooperation sowie entsprechende Ressourcen.

Bei erfolgreicher Prüfung wird die Rezertifizierung zum Qualitätsnaturpark im September 2024 erfolgen.

Am Termin haben teilgenommen (Foto von links nach rechts) :