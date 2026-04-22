Wenn Trecker durch die City rollen – „Stadt sucht Bauer“ macht Landwirtschaft erlebbar

Land-Erlebnistag am 27. Juni in der Bielefelder Innenstadt.

Bielefeld . Für einen Tag wird die Innenstadt zum Treffpunkt von Stadt und Land: Wenn am 27. Juni von 11 bis 18 Uhr Trecker über den Niederwall rollen, Kinder in der Strohburg spielen und der Duft regionaler Produkte durch die Straßen zieht, heißt es: „Stadt sucht Bauer“.

Mit dem neuen Land-Erlebnistag bringen Bielefeld Marketing und der Landwirtschaftliche Kreisverband Herford-Bielefeld die Landwirtschaft dorthin, wo sonst Shopping und Stadtleben im Mittelpunkt stehen, mitten in die City.

Ein Tag, der Stadt und Land verbindet

Zwischen Rathausplatz, Jahnplatz und Niederwall entsteht eine Erlebniswelt zum Entdecken und Mitmachen. Besucher erleben Landwirtschaft auf ganz greifbare Weise.

Trecker stehen nicht nur zum Anschauen bereit, Besucher können auf echten Treckern mitfahren. Kinder testen ihr Wissen beim Getreidequiz, toben in der Strohburg, erleben Bull-Riding oder entdecken den Modell-Bauernhof. Auf der Infomeile präsentieren regionale Höfe, Landfrauen und Produzenten ihre Arbeit, laden zum Probieren ein und geben Einblicke in die Herkunft unserer Lebensmittel.

Landwirtschaft prägt unsere Region

Oberbürgermeisterin Dr. Christiana Bauer betont:

„Landwirtschaft prägt unsere Region – und damit auch ein Stück unserer Identität. „Stadt sucht Bauer“ macht diese Verbindung sichtbar und erlebbar. Wenn Menschen aus der Stadt direkt mit Landwirtinnen und Landwirten ins Gespräch kommen, entsteht Verständnis für die Leistungen und Herausforderungen dieser wichtigen Branche und ein neues Bewusstsein für die Herkunft unserer Lebensmittel.“

Auch Hermann Dedert, Vorsitzender des Landwirtschaftlichen Kreisverbandes Herford-Bielefeld, erklärt:

„Mit diesem erstmaligen Land-Erlebnistag in Bielefeld wollen wir die Landwirtschaft dort sichtbar machen, wo viele Menschen zusammenkommen, also mitten in der Innenstadt. Wir möchten begreifbar machen, wie eng Landwirtschaft, Ernährung und Gesellschaft miteinander verbunden sind.“

Bielefeld neu entdecken

Für Bielefeld Marketing ist „Stadt sucht Bauer“ ein besonderes, neues Gemeinschaftsprojekt.

Geschäftsführer Martin Knabenreich erläutert:

„Bielefeld ist eine Stadt mit ländlicher Nähe und einer lebendigen Innenstadt. Und genau diese Verbindung spürbar zu machen, ist das Ziel von „Stadt sucht Bauer“. Es bleibt im Gedächtnis, wenn Kinder und Erwachsene mitten in der Stadt zum ersten Mal auf einem echten Trecker sitzen, Landwirtschaft hautnah erleben und gemeinsam entdecken, wo unsere Lebensmittel herkommen.“

Birgit Schroers vom Citymanagement ergänzt:

„Stadt sucht Bauer ist ein wertvolles Format, besonders für Kinder und Jugendliche sowie für die Berufsorientierung, um Landwirtschaft als interessanten Berufszweig kennenzulernen. Verstehen geht über Erleben und genau das ermöglicht dieser Tag für alle Generationen.“

Stadt sucht Bauer – ein Kooperationsprojekt von:Bielefeld Marketing und Landwirtschaftlicher Kreisverband Herford-Bielefeld

Hauptsponsor: Unterstützt wird der Aktionstag maßgeblich von der Volksbank in Ostwestfalen.