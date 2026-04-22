Über Brücken, Wiesen und Felder, durch Täler und Alleen

Am 3. Mai findet der 29. Bürener Wandertag statt.

Büren. 6 Uhr morgens: Die ersten Wanderinnen und Wanderer schnüren bereits ihre Wanderschuhe und machen sich bereit für das jährlich wiederkehrende Großereignis: den Bürener Wandertag! Zum 29. Mal werden wieder Gäste von Nah und Fern begrüßt, um das Bürener Land mit seiner abwechslungsreichen Topografie zu erwandern.

In diesem Jahr wird der Bürener Wandertag von der Kernstadt ausgerichtet. Zahlreiche Bürener Vereine, Institutionen und Privatpersonen befinden sich gemeinsam mit der Touristik-Gemeinschaft Bürener Land e. V., dem SGV Büren und dem Stadtmarketing Büren mitten in den Vorbereitungen für eine der größten Wanderveranstaltungen in OWL. Wigbert Löper, stellvertretender Bürgermeister und Ortsvorsteher von Büren, betont: „Es ist wieder beeindruckend zu sehen, mit welchem Engagement die Ehrenamtlichen den Wandertag mitgestalten. Angesichts der vielen täglichen Verpflichtungen, die jede und jeder Einzelne zu bewältigen hat, ist dieser Einsatz bei Weitem nicht selbstverständlich.

“Geboten wird auch in diesem Jahr wieder das Rundum-Paket bestehend aus der sechs Kilometer langen, kinderwagengerechten Familienroute, der 12-Kilometer-Route, dem Halbmarathon mit 21 Kilometern und dem Marathon mit 42 Kilometern. Startpunkt am Veranstaltungstag ist die Bürener Stadthalle (Fürstenberger Straße 1a, 33142 Büren), wo alle Wandernden zunächst eine Startkarte (inklusive IVV-Stempel und Urkunde) für drei Euro p. P. (Wandermarathon: 15 Euro p. P.) erstehen. Kinder und Jugendliche bis einschließlich 15 Jahren erhalten diese kostenlos.

Die Marathon-Wanderung startet zwischen 6 Uhr und 7:30 Uhr. Ab 5:15 Uhr ist ein kleines Frühstück in der Halle erhältlich. Wandernde auf den Strecken mit sechs, zwölf und 21 Kilometern gehen zwischen 7:30 und 11 Uhr los. Eine geführte Familienwanderung inklusive „Kräuterspaziergang“ findet um 10:30 Uhr auf der 6-Kilometer-Strecke statt. Alexandra Dören, Gesundheitstrainerin nach Kneipp, zeigt essbare sowie heilende Pflanzen, die oft unbeachtet am Wegesrand wachsen, und teilt Geschichten und Mythen rund um die Pflanzenwelt.

Auch in diesem Jahr hat sich die intensive Vorarbeit bewährt: „Die ausgewählten Routen haben alles, was das Wanderherz begehrt“, so das Organisationsteam. Kleine und moderate Steigungen, beschattete Wälder sowie Ausblicke auf freie Felder, Wiesen und Wasserelemente erwarten die Besucherinnen und Besucher. „Unabhängig also von der gewählten Route, ob Sie bereits mit dem Bürener Land vertraut sind oder es ganz neu für sich entdecken möchten – wir laden Sie herzlich zum Mitwandern am 3. Mai ein und freuen uns auf viele Begegnungen, Gespräche und eine schöne gemeinsame Zeit in der Natur.“

Der allgemeine Zielschluss ist um 18 Uhr. Nach den Wanderungen lädt das Organisationsteam in und um die Stadthalle herum zur Einkehr mit Kinder- und Rahmenprogramm ein. Wer noch einen kleinen Beitrag in Form einer Kuchenspende zum Wandertag leisten möchte, kann seine Angaben zum Kuchen an Bettina Zimmer vom SV 21 Büren (Tel.: 0171/5219366) oder per E-Mail an kuchen@wandertag-bueren.de senden. Die Anlieferung des Kuchens erfolgt am 2. Mai von 14 bis 16 Uhr und am 3. Mai von 6 bis 12 Uhr (Speisesaal, Stadthalle Büren). Das „Service-Kit“ mit Kuchenpappe etc. ist ab dem 24. April kostenlos erhältlich im Bürgerbüro der Stadt Büren. Der gesamte Erlös wird für zukünftige gemeinnützige Zwecke verwendet.

Die Teilnahme am Wandertag kann für das Internationale Volkssportabzeichen (IVV), für den Wanderfitness-Pass (DVV) sowie für die Bonushefte der Krankenkassen gewertet werden. Der Stempel wird nach der Wanderung bei der Urkundenausgabe in der Stadthalle erteilt. Aus Umweltschutzgründen werden alle Teilnehmenden gebeten, zum Wandertag am 3. Mai einen eigenen Becher für die Versorgung auf den Wanderstrecken mitzubringen (Raststationen sind eingerichtet). Weitere Informationen und Hinweise sind zu finden unter: Bürener Wandertag .