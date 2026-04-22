Sonderausstellungen enden im Mindener Museum

Am kommenden Sonntag, den 19.04., enden im Mindener Museum gleich zwei Sonderausstellungen.

Minden. Die Ausstellung „Zauberkunst in Frauenhänden“ des Museum Bellachini Hamburg rückt die oft übersehene weibliche Seite der Zauberkunst in den Mittelpunkt. Zahlreiche historische Dokumente, seltene Plakate, Fotografien und Videoszenen dokumentieren die vielfältige Welt der Frauen in der Zauberkunst.

Außerdem endet die Plakatausstellung des Bundes Deutscher Kriegsgräberfürsorge. Unter dem Titel „Riga. Deportationen – Tatorte – Erinnerungskultur“ beleuchtet die Ausstellung das Schicksal von über 25.000 jüdischen Menschen, die ab Ende 1941 aus mehr als 40 deutschen Städten in das von der Wehrmacht besetzte Riga deportiert wurden.