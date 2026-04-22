Jetzt für das Handwerk engagieren! DACHKRONE Deutscher Dachpreis geht in die Endphase

Bewerbungsfrist läuft noch bis zum 27. April 2026 – bundesweit Dachdecker-, Zimmerei- und Bauspengler-Betriebe zur Teilnahme aufgerufen

Große Imagekampagne für das deutsche Dachhandwerk

Gütersloh. Der Deutsche Dachpreis ist eine der wichtigsten Auszeichnungen im Handwerk, der in diesem Jahr bereits zum fünften Mal vergeben wird. Die Preisverleihung findet am 29. Mai 2026 in Bielefeld statt. Die Marke DACHKRONE setzt dabei ihren Wachstumskurs fort, mit einer noch größeren Veranstaltung (rund 800 Teilnehmer werden im Lokschuppen erwartet) und mit noch stärkerer Unterstützung aus der Industrie durch Unternehmen wie wienerberger, Klaas, ABS Safety oder Roto. Managing Director Urs Nies freut sich über die hohe Akzeptanz des Preises in Handwerk und Industrie: „Der Deutsche Dachpreis ist mittlerweile ein echter Fixpunkt in der Baubranche, auf dessen Preisverleihung viele Betriebe das ganze Jahr hin fiebern. Mit dem Gewinn der DACHKRONE ist höchstes Renommee und bundesweite Beachtung garantiert.“

Die DACHKRONE – der Deutsche Dachpreis – wird jährlich verliehen. Initiatoren sind der Münsteraner Multiunternehmer Urs Nies und der Bauverlag BV aus Gütersloh. Zu den Zielen des Preises gehört es, die Vernetzung in der traditionell kleinteiligen Branche zu erhöhen, das Image des Handwerks in Gesellschaft und Wirtschaft zu verbessern und junge Leute wieder verstärkt für das Handwerk zu begeistern. Und dieser Kurs zeigt Erfolge: Stetig steigende Teilnehmer- und Bewerberzahlen und eine stark wachsende Social-Media-Reichweite sprechen eine deutliche Sprache – selbst in konjunkturell schwierigen Zeiten.

Teilnahmeschluss: 27. April 2026

Am 27. April läuft nun die offizielle Teilnahmefrist ab. Für die Bewerbung stehen den Betrieben verschiedene Möglichkeiten offen – sie können sich für eine oder mehrere der fünf Kategorien des Deutschen Dachpreises DACHKRONE 2025 bewerben. Diese Kategorien sind: „Nachhaltigstes Konzept“, „Bester digitaler Betrieb“, „Team- und Traditionsverständnis“, „Erfolgreichste Unternehmensnachfolge“, „Bestes Projekt“ und eine freie Sonderkategorie. Eine hochkarätig besetzte Jury, bestehend aus Vertretern des Handwerks, der Industrie und der Presse, wird alle Bewerbungen sichten und am 29. Mai 2026 die wertvollen Sachpreise vergeben.

Bewerbungsunterlagen

Die Bewerbung erfordert eine schriftliche Einreichung und/oder ein Video. Dieses sollte Einblicke in die handwerkliche Arbeit des Betriebs gewähren und die Zusammenarbeit des Teams auf Baustellen oder in Werkstätten verdeutlichen. Die Bewerbung erfolgt über folgenden Link: https://dachkrone.de/teilnahme-2026/ .

Alle Informationen rund um den Preis finden Sie unter www.dachkrone.de. Wenn Sie als Medienvertreter gern an der Preisverleihung teilnehmen möchten, melden Sie sich bitte unter f.hirt[at]dps-news.de an. Urs Nies, Managing Director des Deutschen Dachpreises, steht Ihnen auch gern im Vorfeld für Interviews zur Verfügung.

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