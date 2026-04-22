Per Wanderung Klimaspuren und Natur entdecken

Wanderreihe NATUR.PUR 2026 startet im April.

Kreis Gütersloh. Mit der Wanderreihe NATUR.PUR startet im Kreis Gütersloh eine neue Saison geführter Touren, die in diesem Jahr unter dem Motto ‚Klimaspuren‘ stehen. Die Reihe lädt alle Wanderbegeisterten dazu ein, ab April an kostenlosen und abwechslungsreichen Touren teilzunehmen und dabei vielfältige Natur- und Kulturlandschaften zu erkunden. Unter dem diesjährigen Motto ‚Klimaspuren‘ können die Teilnehmenden entdecken, wie Klima, Landschaft und menschliches Handeln zusammenhängen.

Die Wanderreihe wird von der pro Wirtschaft GT, der Wirtschaftsförderungsgesellsch aft des Kreises Gütersloh, bereits zum dritten Mal organisiert und soll Wanderbegeisterten ein niedrigschwelliges, kostenfreies Angebot bieten, das sowohl bei Einsteigern als auch erfahrenen Wandernden für wertvolle Naturerlebnisse sorgt.

An 27 Terminen erwartet die Teilnehmenden ein breites Spektrum an geführten Wanderungen durch alle 13 Städte und Gemeinden im Kreis Gütersloh. Die Streckenlängen bewegen sich zwischen 6 und 15 Kilometern und werden in kleinen Gruppen mit maximal 25 Personen durchgeführt. „Für Einsteiger als auch für Wandererfahrene ist etwas dabei. Besonders im nördlichen Teil des Kreises kommen durch die Höhenmeter und anspruchsvollere Touren auch erfahrene Wanderer auf ihre Kosten“, sagt Marion Lauterbach, Projektverantwortliche bei der pro Wirtschaft GT. Die Routen sollen spannende Einblicke in klimatische Veränderungsprozesse sowie die ökologischen Besonderheiten der Region eröffnen.

Die Wanderführerinnen und Wanderführer zeigen entsprechend des Jahresmottos, wie Landschaften sich im Zuge des Klimawandels verändern, erklären ökologische Zusammenhänge und geben Denkanstöße für einen bewussteren Umgang mit der Umwelt. Ob Familien, Gelegenheitswandernde oder ambitionierte Naturliebhaber: Für alle Zielgruppen ist etwas dabei. „Die Touren sollen Lust auf Bewegung in der Natur machen – und das, während man die regionale Vielfalt im Kreis Gütersloh entdeckt“, sagt Lauterbach. „Die Touren verbinden dabei Bewegung, Wissen und Naturgenuss.“ Auch Hunde sind bei einigen der Wanderungen willkommen.

Ein Highlight, das bereits in den Vorjahren großen Anklang fand, bleibt auch 2026 bestehen: die NATUR.PUR‑Kette. Bei jeder Wanderung erhalten die Teilnehmenden ein einzigartiges Motiv als Anhänger – ein Erinnerungsstück und gleichzeitig ein spielerischer Anreiz, an möglichst vielen Touren in den unterschiedlichen Kommunen teilzunehmen.

Die Anmeldungen zu den Wanderungen sind ab sofort über die Website des Erfolgskreis-gt unter zu den Wanderungen sind ab sofort über die Website des Erfolgskreis-gt unter www.erfolgskreisgt.de/naturpur möglich. Auf dem Webportal Erfolgskreis-gt sind viele Angebote und Informationen rund um Freizeit- und Naturerlebnisse im Kreis Gütersloh zu finden.

Das Projekt ‚NATUR.PUR‘ wird durch Mittel der Europäischen Union sowie des Landes Nordrhein-Westfalen im Rahmen des LEADER-Programms unterstützt.