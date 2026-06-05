Workshop in Detmold: Olaf Holzapfel baut Kapelle für Parkphilosophien

Im LWL-Freilichtmuseum Detmold arbeiten Teilnehmende am 6. und 7. Juni gemeinsam mit Künstler Olaf Holzapfel an einem begehbaren Pavillon aus Naturmaterialien.

Detmold. Das LWL-Freilichtmuseum Detmold lädt am 6. und 7. Juni zu einem Workshop mit dem Künstler Olaf Holzapfel ein. Unter dem Titel „Gemeinsame Arbeit an einem Pavillon, der Kapelle für Parkphilosophien“ entsteht mit den Teilnehmenden ein begehbares Kunstobjekt, das Natur, Architektur und gemeinschaftliches Arbeiten miteinander verbindet.

Der Workshop im Museum des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL) findet am Samstag (6.6.) von 14 bis 17 Uhr sowie am Sonntag (7.6.) von 11 bis 14 Uhr statt. Eine Teilnahme ist an einem oder an beiden Tagen möglich.

Der Pavillon greift die Idee eines Rückzugsortes auf und orientiert sich in seiner Form an historischen Einsiedlerhäusern und Lauben. Mit Dach, Rückwand und einer bogenförmigen, mit Stroh gefüllten Seitenwand erinnert die Konstruktion an sakrale Architekturformen wie eine Apsis. Gleichzeitig öffnet sich der Bau zur Landschaft und lädt dazu ein, Natur und Umgebung bewusst wahrzunehmen.

Verwendet werden Materialien, die für die Umgebung typisch sind. Für das Dach des Pavillons kommt Roggenstroh zum Einsatz, wie es in Holzapfels Arbeit im neuen Eingangs- und Ausstellungsgebäude des Museums für die Ausstellung „Materia“ verwendet wird. Außerdem wird mit im Freilichtmuseum angebautem Roggenlangstroh gearbeitet, aus dem die Apsis der Kapelle geformt wird.

Die Arbeiten werden am zweiten Workshoptag fortgesetzt. Teilnehmende werden gebeten, Arbeitshandschuhe und eine Gartenschere mitzubringen. Die Teilnehmerzahl ist auf jeweils sechs Personen pro Tag begrenzt. Eine vorherige Anmeldung ist unter Tel. 05231/706-0 oder per E-Mail an lwl-freilichtmuseum-detmold@lwl.org möglich. Sofern Plätze frei bleiben, ist auch eine spontane Teilnahme möglich.