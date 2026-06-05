Finissage im Marta Herford: Letzte Blicke auf „Kartographien des Wachstums“

Marta-Direktorin Kathleen Rahn führt am letzten Ausstellungstag durch die Schau – anschließend zeigt die Tanzcompany Wilder Aufbruch die Performance „Spuren“.

Herford. Mit einer Finissage im Marta Herford endet am Sonntag, 7. Juni 2026, die Ausstellung „Kartographien des Wachstums – Katinka Bock im Dialog mit Lois Weinberger“ in den Gehry-Galerien des Marta Herford. Am letzten Ausstellungstag bietet Marta-Direktorin Kathleen Rahn um 14 Uhr einen einstündigen Rundgang durch die Schau an.

Bei der Führung erhalten die Teilnehmenden einen persönlichen letzten Blick auf die Ausstellung und erfahren Hintergründe zu einzelnen Werken sowie zentralen Themen der Schau. Das Ticket kostet 3,50 Euro zuzüglich Ausstellungseintritt.

Im Anschluss eröffnet sich ein weiterer Zugang zu den Arbeiten: Um 15 Uhr und 16 Uhr findet im Marta-Dom jeweils die etwa 15-minütige Performance „Spuren“ der von Birgit Aßhoff gegründeten Tanzcompany Wilder Aufbruch aus Paderborn statt. Die Choreografien wurden eigens für die Ausstellung entwickelt und reagieren auf die Werke von Katinka Bock und Lois Weinberger. Sie übersetzen deren Themen in kleine Szenen, Momentaufnahmen und getanzte Augenblicke – zwischen fließender Bewegung und meditativer Stille. Die Performances sind im Ausstellungseintritt enthalten.

Die Ausstellung „Kartographien des Wachstums“ verbindet die künstlerischen Positionen von Katinka Bock und Lois Weinberger über ihre gemeinsame Auseinandersetzung mit natürlichen Prozessen und Materialveränderungen. Weinberger richtete seinen Blick auf sogenannte Ruderalpflanzen – häufig als Unkraut bezeichnete Pflanzen – sowie auf Landschaftsspuren und archäologische Kontexte. Katinka Bock untersucht physikalische Transformationen von Materialien und überführt diese in poetische Installationen.

Viele der Arbeiten reagieren direkt auf die Architektur des Museums und erweitern den Ausstellungsraum bis in den Außenbereich. Nach der Finissage bereitet das Marta Herford die kommenden Ausstellungen „Mindset Los Angeles – Frank Gehry und die Cool School“ sowie „Mindset Los Angeles – Werke aus der Sammlung Schürmann“ vor. Die große Doppel-Eröffnung findet am Freitag, 26. Juni 2026, um 19 Uhr statt.

Weitere Informationen gibt es unter marta-herford.de/kalender.