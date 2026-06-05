Rootbirds im Farmhouse Jazzclub Harsewinkel: Traditional Jazz live

Am 6. und 7. Juni bringt die junge Formation „Rootbirds“ den Sound der 1920er- und 1930er-Jahre mit eigenen Arrangements und viel Spielfreude nach Harsewinkel.

Harsewinkel. Die Rootbirds im Farmhouse Jazzclub Harsewinkel nehmen das Publikum am Samstag, 6. Juni, und Sonntag, 7. Juni, mit auf eine musikalische Zeitreise. Die junge Traditional-Jazz-Formation widmet sich dem Sound der 1920er- und 1930er-Jahre und schlägt mit eigenen Arrangements sowie großer Spielfreude die Brücke von der Pionierzeit des Chicago Jazz bis zur Swing-Ära.

Wer bei traditionellem Jazz an verstaubte Archivaufnahmen denkt, dürfte von den „Rootbirds“ eines Besseren belehrt werden. Die Band hat sich vorgenommen, das Erbe ihrer musikalischen Vorbilder anzutreten und den historischen Klang in ein frisches, zeitgemäßes Gewand zu kleiden.

Das Konzept der Formation basiert auf einer intensiven Auseinandersetzung mit den historischen Wurzeln des Jazz. Mit viel Liebe zum Detail und spürbarer Leidenschaft für die Originalaufnahmen erarbeiten die Musiker ihre Stücke. Das Repertoire besteht sowohl aus filigranen eigenen Arrangements als auch aus exakten Original-Transkriptionen.

So gelingt den „Rootbirds“ ein authentischer Klang, der zugleich durch moderne Dynamik und hohen Unterhaltungswert überzeugt. Die instrumentale Besetzung verspricht einen dichten, anspruchsvollen Ensemble-Sound: Jens Buschenlange an der Trompete und Jan Bostelmann an Klarinette und Saxophon bilden die Frontline, die von Sebastian Schulte an der Posaune komplettiert wird.

Für das harmonische und rhythmische Fundament sorgen Alexander Lipan an der Gitarre, Tilman Geske am Bass und Lukas Winter am Schlagzeug.

Der Farmhouse Jazzclub bietet am Wochenende zwei Gelegenheiten, die Band live zu erleben: Das Abendkonzert am Samstag, 6. Juni, beginnt um 19 Uhr. Am Sonntag, 7. Juni, steht das Konzert ab 12 Uhr auf dem Programm. Karten gibt es wie immer im Vorverkauf über die Homepage des Clubs oder an der Kasse vor Ort. https://farmhouse-jazzclub.de

Club-Adresse:

Farmhouse Jazzclub e.V.

Vorbruchstr. 28

33428 Harsewinkel

Tel.: 05247 – 2989

jazzclub@farmhouse-jazzclub.de