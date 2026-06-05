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Rootbirds im Farmhouse Jazzclub Harsewinkel: Traditional Jazz live

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Am 6. und 7. Juni bringt die junge Formation „Rootbirds“ den Sound der 1920er- und 1930er-Jahre mit eigenen Arrangements und viel Spielfreude nach Harsewinkel.

Harsewinkel. Die Rootbirds im Farmhouse Jazzclub Harsewinkel nehmen das Publikum am Samstag, 6. Juni, und Sonntag, 7. Juni, mit auf eine musikalische Zeitreise. Die junge Traditional-Jazz-Formation widmet sich dem Sound der 1920er- und 1930er-Jahre und schlägt mit eigenen Arrangements sowie großer Spielfreude die Brücke von der Pionierzeit des Chicago Jazz bis zur Swing-Ära.

Wer bei traditionellem Jazz an verstaubte Archivaufnahmen denkt, dürfte von den „Rootbirds“ eines Besseren belehrt werden. Die Band hat sich vorgenommen, das Erbe ihrer musikalischen Vorbilder anzutreten und den historischen Klang in ein frisches, zeitgemäßes Gewand zu kleiden.

Rootbirds ist eine junge Traditional-Jazz-Band, die das Vermächtnis ihrer Idole fortführt und den Jazz der 1920/30er Jahre wieder aufleben lässt. Eigene Arrangements, im Stile des Chicago Jazz bis hin zur Swing Ära, prägen den Stil. Rootbirds stehen für Vintage-Jazz aber in frischem Gewand. Mit Liebe zum Detail und großer Leidenschaft zu den Originalaufnahmen, interpretieren sie die Musik durch eigene Arrangements und Original-Transkriptionen. Freut Euch auf anspruchsvollen traditionellen Jazz mit extrem authentischem Sound und hohem Unterhaltungswert. Foto © Rootbirds

Rootbirds ist eine junge Traditional-Jazz-Band, die das Vermächtnis ihrer Idole fortführt und den Jazz der 1920/30er Jahre wieder aufleben lässt. Eigene Arrangements, im Stile des Chicago Jazz bis hin zur Swing Ära, prägen den Stil. Rootbirds stehen für Vintage-Jazz aber in frischem Gewand. Mit Liebe zum Detail und großer Leidenschaft zu den Originalaufnahmen, interpretieren sie die Musik durch eigene Arrangements und Original-Transkriptionen. Freut Euch auf anspruchsvollen traditionellen Jazz mit extrem authentischem Sound und hohem Unterhaltungswert. Foto © Rootbirds

Das Konzept der Formation basiert auf einer intensiven Auseinandersetzung mit den historischen Wurzeln des Jazz. Mit viel Liebe zum Detail und spürbarer Leidenschaft für die Originalaufnahmen erarbeiten die Musiker ihre Stücke. Das Repertoire besteht sowohl aus filigranen eigenen Arrangements als auch aus exakten Original-Transkriptionen.

So gelingt den „Rootbirds“ ein authentischer Klang, der zugleich durch moderne Dynamik und hohen Unterhaltungswert überzeugt. Die instrumentale Besetzung verspricht einen dichten, anspruchsvollen Ensemble-Sound: Jens Buschenlange an der Trompete und Jan Bostelmann an Klarinette und Saxophon bilden die Frontline, die von Sebastian Schulte an der Posaune komplettiert wird.

Für das harmonische und rhythmische Fundament sorgen Alexander Lipan an der Gitarre, Tilman Geske am Bass und Lukas Winter am Schlagzeug.

Der Farmhouse Jazzclub bietet am Wochenende zwei Gelegenheiten, die Band live zu erleben: Das Abendkonzert am Samstag, 6. Juni, beginnt um 19 Uhr. Am Sonntag, 7. Juni, steht das Konzert ab 12 Uhr auf dem Programm. Karten gibt es wie immer im Vorverkauf über die Homepage des Clubs oder an der Kasse vor Ort. https://farmhouse-jazzclub.de

Club-Adresse:

Farmhouse Jazzclub e.V.
Vorbruchstr. 28
33428 Harsewinkel
Tel.: 05247 – 2989
jazzclub@farmhouse-jazzclub.de