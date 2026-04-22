Offene Ateliers in Herford und Umgebung

Das Künstlerforum Herford und Umgebung e.V. lädt ein zu den Offenen Ateliers am Samstag, 25. und Sonntag, 26. April, jeweils von 12:00 bis 18:00 Uhr.

Herford. An diesen beiden Tagen haben interessierte Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit, Kunst dort zu erleben, wo sie entsteht – direkt in den Ateliers, Werkstätten und Galerien der Künstlerinnen und Künstler.

Die Offenen Ateliers finden einmal jährlich statt und sind für viele Menschen in der Region eine besondere Gelegenheit, zeitgenössische Kunst ganz nah und persönlich zu entdecken. Auch in diesem Jahr beteiligen sich Kunstschaffende über die Grenzen Herfords hinaus in mehreren Städten und Gemeinden wie Hiddenhausen, Bad Oeynhausen, Bad Salzuflen, Bünde, Enger, Spenge, Löhne, Vlotho, Rödinghausen.

Besucher können frei von Atelier zu Atelier gehen, mit den Kunstschaffenden ins Gespräch kommen und einen unmittelbaren Einblick in Arbeitsweisen und Werke erhalten.

———–

Bereits vorab findet eine

Vernissage „Ausblick auf die Offenen Ateliers“ am Freitag, dem 17. April um 19:00 Uhr

in der Galerie des Rathauses Hiddenhausen, Rathausstr. 1, statt.

Das Künstlerforum in Zusammenarbeit mit dem Rathaus der Gemeinde Hiddenhausen und der Volksbank in Ostwestfalen laden herzlich ein.

Hier bietet sich die Gelegenheit, einen ersten Eindruck zu gewinnen, die Exponate der Kunstschaffenden anzuschauen und sich mit allen teilnehmenden Künstlerinnen und Künstlern auszutauschen.