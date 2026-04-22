Ab 1. Mai: Anpassungen beim Fahrrad- Verleihsystem meinSiggi

Neue Räder sowie Änderungen bei Stationen und Tarifen.

Bielefeld. Das Fahrradverleihsystem meinSiggi bleibt ein fester Bestandteil der nachhaltigen Mobilität in Bielefeld. Damit das System weiterhin zuverlässig und wirtschaftlich betrieben werden kann, passen die Stadt Bielefeld und moBiel das Angebot ab dem 1. Mai an. Ziel ist es, meinSiggi noch stärker am tatsächlichen Nutzungsverhalten auszurichten. Der Fokus liegt weiterhin auf den Standardrädern, die den mit Abstand größten Anteil bei den Ausleihen ausmachen.

Zukünftig können in Bielefeld nicht nur 650, sondern 730 der konventionellen Räder im Stadtgebiet ausgeliehen werden. Voraussichtlich ab Juni werden zudem die bisherigen Modelle nach und nach gegen die neuere und moderne Räder-Generation ausgetauscht.

Nicht mehr zur Verfügung stehen dagegen Pedelecs und Lastenräder. Als Basis für diese Entscheidung dient das klar nachvollziehbare Nutzungsverhalten. „Durch den Betrieb haben wir in den vergangenen Jahren verlässliche Daten sammeln können, wie meinSiggi genutzt wird. 97 Prozent der Ausleihen entfallen auf die Standardräder. Die bislang angebotenen Pedelecs und Lastenräder werden nicht mehr Teil der Flotte sein, da sie nur in sehr geringem Umfang ausgeliehen worden sind. Demnach stand außer Frage, notwendige Anpassungen, auch vor dem Hintergrund der Wirtschaftlichkeit, in diesem Bereich der Flotte anzugehen“, sagt moBiel-Geschäftsführer Arne Petersen.

Was ändert sich noch?

Zunächst bleibt es ab dem 1. Mai bei den bisherigen Stationen im Stadtgebiet. Zukünftig ist eine Weiterentwicklung des Stationsnetzes das Ziel: Die Zahl fester Stationen soll schrittweise erhöht werden, während flexible Abstellflächen reduziert werden.

Zudem werden die Tarife angepasst: Künftig kann ein Fahrrad für einen Euro für 15 statt bislang 30 Minuten ausgeliehen werden. Eine Ausleihe über 30 Minuten kostet zwei Euro. Die bestehenden Vorteilskonditionen für Studierende bleiben erhalten – sie können ein Rad die ersten 60 Minuten kostenlos ausleihen. Für Kundinnen und Kunden der Stadtwerke sind dagegen nur noch die ersten 15 Minuten pro Ausleihe kostenlos. Da rund 80 Prozent aller Fahrten kürzer als 15 Minuten sind, rechnet moBiel damit, dass die Anpassungen für den überwiegenden Teil der Nutzenden keine spürbaren Auswirkungen haben wird.