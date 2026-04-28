Weltklasse-Tennis und attraktives Rahmenprogramm in Halle (Westfalen)

Titelverteidiger Alexander Bublik, Supertalent João Fonseca sowie Publikumsliebling Nick Kyrgios verstärken Teilnehmerfeld der TERRA WORTMANN OPEN 2026.

Halle (Westf.). Die TERRA WORTMANN OPEN 2026 setzen erneut sportliche Maßstäbe und bauen ihr hochkarätiges Teilnehmerfeld weiter aus: Mit João Fonseca sowie Nick Kyrgios haben zwei weitere namhafte Profis ihre Teilnahme am traditionsreichen ATP-Rasenturnier bestätigt. Zudem hat auch der amtierende Titelverteidiger Alexander Bublik seine Teilnahme für 2026 bestätigt.

Bereits zuvor hatten zahlreiche Topstars der internationalen Tennisszene ihre Zusage für das Turnier in Halle (Westfalen) gegeben. Angeführt wird das aktuelle Spielerfeld von Alexander Zverev. Komplettiert wird die Riege unter anderem durch die Top-10-Spieler Taylor Fritz, Ben Shelton sowie Félix Auger-Aliassime. Die Mischung aus etablierten Topspielern und aufstrebenden Talenten verspricht auch 2026 Tennis auf höchstem Niveau.

João Fonseca zählt zu den spannendsten Nachwuchsspielern im internationalen Herrentennis. Der Brasilianer machte früh mit Erfolgen auf der Junioren-Tour auf sich aufmerksam und gilt als eines der größten Talente seiner Generation. Mit seinem druckvollen Grundlinienspiel, hoher Athletik und bemerkenswerter mentaler Reife konnte er sich schnell auch auf der ATP-Tour etablieren. Fonseca steht für eine neue, junge Generation im Tennis, die mit Mut und Dynamik frische Impulse setzt.

Nick Kyrgios gehört seit Jahren zu den schillerndsten Persönlichkeiten im Welttennis. Der Australier ist bekannt für seinen außergewöhnlichen Spielstil, geprägt von einem der besten Aufschläge der Tour, spektakulären Winnern und großer Kreativität. Spätestens mit seinem Finaleinzug bei Wimbledon Championships hat Kyrgios seine Klasse auf der größten Bühne unter Beweis gestellt. Gleichzeitig sorgt er mit seiner emotionalen Art und seinem Charisma für große Aufmerksamkeit weit über den Sport hinaus.

Neben dem sportlichen Geschehen dürfen sich Besucherinnen und Besucher auch 2026 auf ein vielfältiges Rahmenprogramm freuen. Die TERRA WORTMANN OPEN bieten weit mehr als Spitzentennis:

Zahlreiche gastronomische Angebote, Live-Musik und Entertainment laden zum Verweilen ein. Autogrammstunden mit Spielern, Mitmachaktionen für Fans sowie verschiedene Side Events schaffen ein besonderes Erlebnis für die ganze Familie.

Ein Highlight im diesjährigen Rahmenprogramm ist der Live-Auftritt des deutschen Pop-Künstlers Joris am Samstag, den 13. Juni. Mit seinen gefühlvollen Songs und seiner markanten Stimme wird er für eine einzigartige Atmosphäre auf der Anlage sorgen und den Turniertag musikalisch abrunden.

Das Zusammenspiel aus Weltklasse-Tennis und hochwertigem Eventcharakter macht die TERRA WORTMANN OPEN zu einem der beliebtesten Turniere im ATP-Kalender.

Turnierdirektor Ralf Weber erklärt: „Mit João Fonseca und Nick Kyrgios erweitern wir unser Teilnehmerfeld um zwei Spieler, die für die Zukunft und zugleich für die Faszination unseres Sports stehen. João bringt enorme Dynamik und Entwicklungspotenzial mit, während Nick mit seiner außergewöhnlichen Spielweise und Ausstrahlung ein absoluter Publikumsmagnet ist. Gemeinsam mit den bereits bestätigten Topspielern können sich unsere Zuschauer auf eine Turnierwoche auf höchstem sportlichem Niveau freuen. Gleichzeitig entwickeln wir auch unser Rahmenprogramm kontinuierlich weiter, um den Fans ein unvergessliches Erlebnis zu bieten – weit über das Tennis hinaus.“

Auch Sven Wortmann, Geschäftsführer der heristo-arena, betont die besondere Bedeutung des Turniers: „Die TERRA WORTMANN OPEN sind weit mehr als ein Tennisturnier – sie sind ein internationales Aushängeschild für den Standort Halle (Westfalen) und die gesamte Region. Mit einem hochkarätigen Teilnehmerfeld und einem vielseitigen Rahmenprogramm schaffen wir ein Eventerlebnis, das Sport, Unterhaltung und Gastfreundschaft auf einzigartige Weise verbindet.“

Die TERRA WORTMANN OPEN finden auch 2026 wieder in der heristo-arena in Halle (Westfalen) statt und gelten als eines der wichtigsten Vorbereitungsturniere auf Wimbledon.

Über die TERRA WORTMANN OPEN

Die TERRA WORTMANN OPEN zählen zu den führenden ATP-Rasenturnieren weltweit und verbinden seit Jahren sportliche Spitzenleistungen mit einem einzigartigen Eventerlebnis für Fans, Partner und Gäste.