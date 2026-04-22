WORTMANN UNTERSTÜTZT ALS HAUPTSPONSOR BEIM „WARRIOR HIKE LIPPE“

UND SCHICKT EIGENES TEAM AUF DIE STRECKE.

Detmold. Wortmann unterstützt zum dritten Mal in Folge den „Warrior Hike Lippe“ als Hauptsponsor und ist mit einem eigenen Team – den „Wortmann SHOEting-Stars“ – auf der Strecke vertreten. Das Ausdauer-Event rund um den Schiedersee führt über anspruchsvolle Wanderstrecken mit bis zu 100 Kilometern durch die Region Lippe und zieht in diesem Jahr rund 600 Teilnehmende an.

Als einer der größten Arbeitgeber der Region fühlt sich Wortmann der lippischen Heimat besonders verbunden und möchte mit seinem Engagement zeigen, dass starke Marken und starke Regionen zusammengehören. Als Hauptsponsor ist Wortmann während der Veranstaltung deutlich sichtbar: Teilnehmende trafen entlang der Strecke immer wieder auf das Tamaris-Logo bei den Kilometerschildern und erhielten im Starterbeutel kleine Aufmerksamkeiten des Unternehmens.

„Der Warrior Hike Lippe bringt Menschen in Bewegung und zeigt, wie vielseitig unsere Region ist“, sagt Jens Beining, geschäftsführender Gesellschafter und CEO Wortmann KG. „Wir freuen uns, dieses Format nun bereits zum wiederholten Mal als Hauptsponsor zu begleiten und so das sportliche Engagement vor Ort dauerhaft zu stärken. Als Unternehmen mit Wurzeln in Detmold ist es uns wichtig, genau hier Impulse für Gesundheit, Gemeinschaft und Lebensqualität zu setzen.“

Auch aus den eigenen Reihen waren Mitarbeitende auf der Strecke: 12 Kolleginnen und Kollegen gingen über die 50-Kilometer-Distanz mit rund 1.050 Höhenmetern an den Start, ein weiterer Mitarbeiter stellte sich der 100-Kilometer-Strecke mit 1.850 Höhenmetern. „Für viele aus unserem Team waren es die längsten Distanzen ihres Lebens“, berichtet Sarah Riedel, Mitarbeiterin der Wortmann Gruppe und Teilnehmerin der 50-Kilometer-Strecke. „Unterwegs haben wir gelernt, gemeinsam durch Höhen und Tiefen zu gehen, den inneren Schweinehund zu überwinden und uns gegenseitig zu tragen. Genau dieser Teamgeist hilft uns auch im Arbeitsalltag, Herausforderungen gemeinsam zu meistern.“

Start und Zieleinlauf am Schiedersee bildeten den Rahmen für ein gemeinsames Erlebnis von Teams, Angehörigen und Unterstützenden. Für Wortmann ist die Teilnahme der Mitarbeitenden ein bewusst gesetztes Signal: Das Unternehmen möchte Teamgeist und sportliche Aktivität fördern und zugleich die Identifikation mit der Region Lippe stärken.

Über die WORTMANN Gruppe

Die WORTMANN Gruppe, Detmold, bekannt vor allem durch ihre Marke Tamaris, gehört zu den größten Schuhproduktions- und -vertriebsunternehmen in Europa und gilt als Marktführer für modische Damenschuhe. Die Kollektionen werden weltweit in über 70 Ländern und mehr als 10.000 Schuhgeschäften angeboten. Zur Unternehmensgruppe zählen neben der Topmarke Tamaris die Marken Marco Tozzi, Caprice, Peter Kaiser und Jana. Zur Gruppe gehört auch die Novi Footwear International Co. Ltd. in Hongkong, die zahlreiche globale Marken und Handelsketten zu ihren Kunden zählt. International hat die Gruppe knapp 1.000 Mitarbeitende. Weltweit produzieren ca. 25.000 Arbeitskräfte für das Detmolder Unternehmen.