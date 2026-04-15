Künstliche Intelligenz in Führung und Personalarbeit erfolgreich einsetzen

Netzwerk Personalverantwortlicher trifft sich auf Einladung der pro Wirtschaft GT.

Kreis Gütersloh. Wie kann künstliche Intelligenz (KI) von Führungskräften und Personalverantwortlichen erfolgreich in der Personalarbeit eingesetzt werden? Um neue Impulse und Best-Practice-Erfahrungen aus diesem Bereich zu gewinnen und sich über den Einsatz von KI in der Personalarbeit auszutauschen, traf sich das Netzwerk ‚Personalverantwortliche. sprechen‘ der pro Wirtschaft GT am Dienstag, 17. März, beim Haller IT-Systemhaus ho.Systeme GmbH & Co. KG (Teil der hdgroup). Auf Einladung der Wirtschaftsförderungsgesellsch aft konnten sich Fachkräfte aus Personalabteilungen im Kreis Gütersloh rund um das Thema KI in der Personalarbeit informieren sowie austauschen und dabei Erfahrungen aus der Praxis mitnehmen.

Im Fokus der Veranstaltung stand ein Vortrag zu den Potenzialen von KI in der Führungs- und Personalarbeit. Referentin Maren Fischer, Geschäftsführerin des Personaldienstleistungsunterne hmens Workfive GmbH aus Paderborn, stellte die Einsatzgebiete vor und zeigte den Teilnehmenden, wie virtuelle Avatare dabei helfen, Personalverantwortliche in Führungsaufgaben zu unterstützen. Fischer zeigte auf, dass Führungsaufgaben zunehmend komplexer werden und KI dabei hilfreiche Unterstützung bieten könne. „Führungskompetenz ist trainierbar“, sagt Fischer. „Führung passiert nicht in Seminaren, sondern dadurch, immer wieder mit den Menschen in Beziehung zu treten.“ Vertrauen, Empathie und eine gewisse Menschlichkeit seien dabei der Schlüssel zukünftiger Führung. Was sich zunächst nicht nach Kernkompetenzen der KI anhört, ist aber für den Anwender mit der KI erlernbar. Mit KI-Avataren können genau diese für Führung wesentlichen Kompetenzen trainiert und gefestigt werden. Führungskräfte können trainieren, schwierige Gespräche zu führen und klar zu kommunizieren, indem verschiedene Gesprächssituationen simuliert werden. Fischer stellte neben dem virtuellen Trainingspartner auch Anwendungsfälle aus der Praxis vor. Die Teilnehmenden konnten im Anschluss an die Veranstaltung den KI-Avatar selbst ausprobieren.

Für weitere Erfahrungswerte aus der Praxis gab der Inhaber und Geschäftsführer des Gastgeberunternehmens ho-Systeme, Eike Jan Diestelkamp, Einblicke über den KI-Einsatz in seinem beruflichen Alltag. Ob eigene Avatare mit spezifischen Aufgabenbereichen oder ganze Workflows – Diestelkamp erklärte niederschwellig, wie umfassend KI genutzt wird und im Alltag entlastet. Er appellierte, regelbasierte Verwaltungsaufgaben, klassische „Fleißarbeit“, von der KI übernehmen zu lassen, um auf diese Weise mehr Kapazitäten für kreative, strategische und innovative Aufgaben zu haben. Zudem teilte er Erfahrungen aus seinem Unternehmen, wie KI erfolgreich in die Betriebsabläufe integriert werden kann. Statt einen Top-Down-Ansatz zu verfolgen, eignen sich ausgewiesene „KI-Champions“ aus der Mitarbeiterschaft Wissen und Kompetenten rund um KI an. Als KI-Botschafter unterstützen sie die Kollegen anschließend auf Augenhöhe bei der Nutzung von KI im Alltag.

Stefanie Breier, Head of People & Culture der hdgroup, gab den Teilnehmenden einen Einblick in die KI-gestützte Personalarbeit bei der hdgroup. „Wir sind 180 Mitarbeitende im ganzen Unternehmen, haben aber nur etwa zwei Vollzeitstellen im Recruiting“, sagt Breier. Das funktioniere, weil die KI viele Aufgaben zuverlässig übernehme. Ob automatische Eingangsbestätigungen von Bewerbungen oder Absagen, Erinnerungsmanagement zu den Bewerbern oder die automatische Dokumentenerstellung von beispielsweise Zeugnissen – der Einsatzbereich der KI im Recruiting ist groß. „KI ist für uns ein Enabler. Wir wollen den Menschen nicht ersetzen, aber unterstützen“, betont Breier in ihrem Vortrag.

Dr. Marita Reinkemeier, Referentin Arbeitgeberattraktivität bei der pro Wirtschaft GT, machte im Rahmen der Veranstaltung auch auf den Wettbewerb ‚Mitarbeitende. gewinnen‘ aufmerksam, bei dem Unternehmen zeigen, welche innovativen Maßnahmen sie in der Personalarbeit einsetzen. Gesucht werden gute Beispiele für Maßnahmen, die helfen, Mitarbeitende zu gewinnen, sie zu halten oder zu entwickeln. Yannik Muntel, Referent für Innovation, Transformation und Digitalisierung bei der pro Wirtschaft GT, informierte die Teilnehmenden zudem über die Angebote der pro Wirtschaft GT im Bereich Digitalisierung und Innovation.