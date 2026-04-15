Der Sound ganzer Freizeitparks

Neue Podcast-Folge von „Wissen2Wirtschaft“: IMAscore-Gründer Xaver Willebrand im Gespräch.

Paderborn. Was als Plan B nach einer gescheiterten Bandkarriere begann, ist heute ein international gefragtes Musikunternehmen: IMAscore aus Paderborn vertont Freizeitparks weltweit und produziert Trailermusik für Hollywood-Studios. In der vierten Folge der zweiten Staffel von „Wissen2Wirtschaft … und zurück“, dem Podcast der Universität und der Wirtschaftsförderung Paderborn, spricht Gründer und Geschäftsführer Xaver Willebrand über den Weg von der ersten Achterbahn-Vertonung bis zur kompletten Soundwelt für ganze Freizeitparks.

Vom Hobby zum Geschäftsmodell

IMAscore entstand aus einem Kreis junger Musiker, die nach dem Abitur Auftragsmusik produzierten – zunächst für Imagefilme, Videospiele und Telefonwarteschleifen. Der Wendepunkt kam 2011: Das Team vertonte die Achterbahn „Krake“ im Heide Park Resort und entdeckte dabei seine Nische. Seitdem wuchs IMAscore zum Spezialisten für akustische Thematisierung. Das Unternehmen gestaltet komplette Klangwelten Freizeitparks weltweit.

Trailermusik für Marvel, Disney und Lucasfilm

Parallel zur Freizeitpark-Sparte produziert IMAscore Trailermusik für internationale Filmstudios. Zum Portfolio gehören Produktionen im Umfeld von Marvel, Disney und Lucasfilm, darunter Trailer zu Star Wars, Phantastische Tierwesen und die Wicked-Kampagne. Der Zugang lief über spezialisierte Labels in den USA. Anders als in der Filmmusik arbeiten Trailer-Komponisten auf Pitch-Basis: Nur etwa drei Prozent der eingereichten Stücke werden lizenziert.

Mit der 2014 gegründeten und 2022 neu aufgestellten Schwestergesellschaft IMAmotion bietet das Unternehmen inzwischen mehr als Musik: Von der Konzeption über Sounddesign und Lichtinszenierung bis zum physischen Bau betreut das Team Projekte schlüsselfertig. Rund acht bis zehn Komponistinnen und Komponisten sowie weitere Kreative und Technikerinnen arbeiten für IMAscore, die meisten ohne klassische Musikausbildung, aber alle mit Musikhintergrund aus dem Hobby.

IMAscore ist bewusst am Standort Paderborn geblieben. Willebrand nennt im Podcast konkrete Vorteile: bezahlbarer Wohnraum für junge Fachkräfte, Sichtbarkeit als Kreativunternehmen in einer wirtschaftsstarken Stadt und kurze Wege zum lokalen Handwerk. IMAscore gehört zu den Markenbotschaftern der Paderborner Wirtschaftsförderung.

KI verändert den Markt – Qualität bleibt gefragt

Im Gespräch ordnet Willebrand auch den Einfluss von KI-generierter Musik ein. Große Kunden meiden KI-Kompositionen aus rechtlichen Gründen. Der Markt werde kleiner, reguliere sich aber in Richtung Qualität: Wer handwerklich überzeuge, setze sich durch.

Über den Podcast

„Wissen2Wirtschaft …und zurück“ ist der gemeinsame Podcast der Universität Paderborn und der Wirtschaftsförderung Paderborn. Die zweite Staffel erscheint alle zwei Wochen donnerstags. Alle Folgen sind auf wissen2wirtschaft.de und überall dort verfügbar, wo es Podcasts gibt.