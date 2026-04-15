Pflanzenbörse und Familienevent

Ein paar Tipps aus dem Veranstaltungskalender des Botanischen Gartens Höxter.

Höxter. Aufgrund der sehr guten Resonanz im letzten Jahr, wird der Freundeskreis des Botanischen Gartens auch dieses Jahr wieder selbst produzierte pflanzen aus dem Bestand abgeben. Dier gute Qualität, die gute Beratung und das Angebot interessanter Arten sind der sicher die Hauptgründe für unsere Besucher*innen, die Börse am Samstag, 18.04. 2026 zu besuchen. Wer jedoch schon letztes Jahr dabei war, freut sich auch dieses Jahr wieder auf das reichhaltige Kuchenbuffet im Gewächshaus, die schöne Atmosphäre., das Plaudern mit gleichgesinnten Gartenfreunden.

Von 9:00 Uhr bis 16:00 Uhr sind wir für Sie und Ihre Gartenwünsche vor Ort.

Ein weiteres Highlight, das sich viele auch dieses Jahr wünschen ist eine Führung durch den Duftgarten in Lage am 19. Juni während der Lavendelzeit. Wegen der starken Nachfrage haben wir bereits Plätze für Sie reserviert. Auf unserer Homepage können Sie sich einen dieser begrenzten Plätze sichern und mit dem Freundeskreis an dieser schönen Veranstaltung teilnehmen. Gerne bilden wir auch Mitfahrgelegenheiten nach Lage. Liebhaber von Pflanzenmärchen und ganz einfach Familien mit Kindern sollten sich unbedingt den Erlebnistag am 10. Mai merken. Der Audiopfad wird eingeweiht mit echten Märchenfiguren des Thimku-Theaters, dem berühmten Kuchen im Gewächshauscafe und der Einladung, im Garten zu picknicken und einen schönen Tag zu erleben.

Nähere Informationen und weitere Veranstaltungen finden Sie auf der Homepage des Freundeskreises:

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