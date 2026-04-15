Start des Ticketvorverkaufs für besonderes Event von Gütersloh

Gütersloh. Marketing Gütersloh Marketing (gtm) veranstaltet in Kooperation mit dem Heimatverein Gütersloh e.V. und den Gütersloher Stadtführer*innen von Samstag, den 20. Bis Sonntag, den 21. Juni das Event „Gütersloh rund um die Uhr – 24h Stadtführung“. Einen ganzen Tag und eine ganze Nacht hindurch lädt das Event dazu ein, die Stadt rund um die Uhr zu entdecken. 24 Stunden lang, von Samstagvormittag bis Sonntagvormittag startet jede Stunde mindestens eine Führung.

„Gütersloh rund um die Uhr – 24h Stadtführung“ startet am 20. Juni um 10 Uhr mit einer Begrüßung durch Wiebke Heine, stellvertretende Bürgermeisterin der Stadt Gütersloh. Im Anschluss bietet Albrecht Pförtner, Dezernent für Bauen, Mobilität und Umwelt, eine Begrüßungsführung durch das Gütersloher Rathaus sowie den Rathausvorplatz an.

Um 11 Uhr startet dann das reguläre Stadtführungsprogramm, das insgesamt 36Führungen umfasst: Angeboten werden Stadtführungen aus dem frisch erweiterten Repertoire des Stadtführungs-Teams wie die Gütersloher Kneipentour, Führungen durch den preisgekrönten Stadtpark und Botanischen Garten Gütersloh oder die Radtour zu vergessenen Denkmälern im Stadtgebiet, aber auch zahlreiche besondere Touren, die exklusiv im Rahmen der „24h Stadtführung“ angeboten werden: eine True-Crime-Tour zu den interessantesten Kriminalfällen, kostenlose Rikscha-Führungen speziell für Personen mit Handicap oder die Führungen nachts im Theater, Stadtmuseum, Stadtarchiv und bei der Feuerwehr sind nur einige der eigens für dieses Event entwickelten Führungen. Um 24 Uhr gibt es außerdem eine besondere Führung zur „Mittsommernacht in Gütersloh“, da das Event „Gütersloher rund um die Uhr – 24h Stadtführung“ passend zum längsten Tag des Jahres stattfindet. Alle Führungen, die ab4 Uhr morgens bis zum Ende des Events starten, beinhalten zudem den „Frühaufsteher*innen-Bonus“: alle Teilnehmenden erhalten im Anschluss an die Führung kostenlos einen Kaffee und ein belegtes Brötchen.

Zentraler Treffpunkt des Events ist der Hof des Stadtmuseums Gütersloh, wo die meisten Führungen starten und enden. Das Stadtmuseum öffnet am Samstag, den 20.Juni bis 22 Uhr kostenfrei seine Türen. Im Innenhof des Museums sowie im angrenzenden Garten der Galerie Siedenhans & Simon findet zudem ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm aus Kunst, Musik und Genuss im statt.

Der Ticketvorverkauf für die einzelnen Führungen startet am Montag, den 30. März. Tickets für die Führungen sind in der Tourist-Information der gtm (Berliner Straße 63)und online unter www.reservix.de erhältlich. Ein Teil des Erlöses aus dem Ticketverkauf wird für einen guten Zweck an das Projekt Herzenswunsch-Krankenwagen der Maltesergespendet. Bei einzelnen Führungen gibt es für körperlich eingeschränkte Personen die Möglichkeit, kostenfrei die Beförderung mit einer Rikscha dazuzubuchen. Bitte wenden Sie sich hierfür und für die Buchung der kostenlosen Rikscha-Führung „Gütersloh im Wandel der Zeit“ an Elke Pauly-Teismann (Stadt Gütersloh) unter 0524182 3197.

Das vollständige Programm und alle Informationen zum Event finden Sie auf Gütersloh Marketing.