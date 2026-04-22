Prof. Dr. Oliver Kruse zum neuen Geschäftsführer der FHM berufen

FHM unterstreicht damit als private Hochschule ihren Wachstumsanspruch.

Bielefeld. Die Fachhochschule des Mittelstands (FHM) hat einen zusätzlichen Geschäftsführer. Zum 1. April 2026 wurde Prof. Dr. Oliver Kruse in die Geschäftsführung der privaten Hochschule berufen und kehrt damit an eine zentrale Station seiner wissenschaftlichen Laufbahn zurück. An der FHM hat er seine erste Professur erhalten, war lange in der Lehre und Forschung tätig und engagiert sich seit mehr als 10 Jahren auch im Kuratorium der Fachhochschule des Mittelstands.

Bestellt wurde der neue Geschäftsführer von der FHM-Gesellschafterin, der Stiftung Bildung & Handwerk mit Sitz in Paderborn. Prof. Dr. Oliver Kruse verstärkt damit ab sofort das Team der bisherigen Geschäftsführung bestehend aus FHM-Rektorin Prof. Dr. Anne Dreier und Michael Lutter.

Prof. Dr. Oliver Kruse wird in den nächsten Jahren die wirtschaftliche Entwicklung der FHM vorantreiben und Impulse insbesondere im Vertriebsbereich setzen. Prof. Dr. Oliver Kruse zu seiner neuen Aufgabe an der FHM: „Die FHM ist hervorragend aufgestellt und ist eine absolute Erfolgsgeschichte. Ich freue mich, durch meine Rückkehr wieder Teil der FHM-Familie zu sein und den Wachstumskurs der Hochschule im deutschen und internationalen Bildungsmarkt weiter forcieren zu können.“

Erfahrung aus Wirtschaft und Wissenschaft

Prof. Dr. Oliver Kruse bringt eine langjährige Karriere an der Schnittstelle von Finanzwirtschaft, Wissenschaft und Mittelstand mit. Seine berufliche Laufbahn begann er bei der Commerzbank AG in Bielefeld, wo er nach seiner Ausbildung im Privatkundengeschäft tätig war und früh Führungsaufgaben übernahm. Später übernahm er weitere leitende Funktionen im Commerzbank-Konzern bis hin zur Ebene des Abteilungsdirektors.

Parallel dazu absolvierte er ein Studium an der Universität Paderborn und schlug mit seiner Promotion eine wissenschaftliche Laufbahn ein. Es folgten Professuren unter anderem an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg sowie an der Hochschule der Deutschen Bundesbank, wo er im Studiengang Zentralbankwesen lehrte und als stellvertretender Rektor agierte.

Eine enge Verbindung zur FHM besteht bereits seit vielen Jahren: Als Professor wirkte Prof. Dr. Oliver Kruse unter anderem am Aufbau und der Weiterentwicklung des ersten MBA-Programms für mittelständische Unternehmen mit. Darüber hinaus engagiert er sich seit Langem in Initiativen mit Mittelstandsbezug, unter anderem in der Offensive Mittelstand sowie in der Stiftung Mittelstand – Gesellschaft und Verantwortung.

„Ich freue mich sehr auf die enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit“, so Prof. Dr. Anne Dreier, Rektorin der FHM. „Die FHM steht für praxisnahe Bildung im Mittelstand – genau hier liegen auch die Wurzeln von Prof. Dr. Oliver Kruse. Als hervorragend vernetzter Kenner der mittelständischen Wirtschaft bringt er die richtigen Impulse für die Weiterentwicklung unserer Hochschule mit. Mit seiner Rückkehr gewinnt die FHM eine erfahrene Führungspersönlichkeit, die unsere strategische Entwicklung maßgeblich vorantreiben wird.“