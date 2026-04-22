Künstlerforum Herford e.V. : Ausstellung Laura Möller im HudL

Unter dem Titel “Wiehengebirge und Wolkenstudien” wurde am 9.4.26 im “Haus unter den Linden” die Ausstellung der Bad Oeynhausener Künstlerin Laura Möller eröffnet.

Herford. Das Bürgerzentrum stellt regelmäßig seine Räumlichkeiten zur Verfügung und ermöglicht in Zusammenarbeit mit dem Künstlerforum Herford e.V. umfangreiche Ausstellungen regionaler Kunstschaffender.

Laura Möller, seit kurzem Mitglied des Künstlerforums, präsentiert dort 13 realistische Landschaftsgemälde, die die Region um die Porta Westfalica in den Blick nehmen. In einer kleinen Ansprache schilderte die Künstlerin, dass Kunst, insbesondere die Malerei, schon seit der Kindheit einen festen Platz in ihrem Leben hat. Neben Zeichnung und Aquarell bevorzugt sie seit einigen Jahren die Ölmalerei, da dieses Medium mit langen Trocknungszeiten ihrer entspannten Malweise entgegenkommt. Ihre Bilder, besonders die großformatigen Arbeiten auf Leinwand, entstehen in einem längeren Prozess mit zahlreichen Farbschichten, der auch die Arbeit an mehreren Bildern gleichzeitig erlaubt. Inspiration schöpft die Künstlerin aus den Landschaften ihrer Heimatregion, durch die sie sich täglich bewegt und deren Veränderungen und Besonderheiten sie beobachtet, mit Kamera-Schnappschüssen festhält und schließlich im Atelier malerisch umsetzt.

Besonders fasziniert ist Laura Möller von Wolken und wechselnden Lichtstimmungen, die sie in ihren Wolkenbildern festhält. Auch bei ihren Arbeiten zum Wiehengebirge richtet sie ihr Augenmerk weniger auf die Charakteristika konkreter Orte, sondern auf das Zusammenspiel von Himmel, Licht und Erde. Neben einigen kleinformatigen Wolkenstudien auf Karton, die in lichten Farben wie hingetupft wirken, liegt der Schwerpunkt dieser Ausstellung auf der Darstellung von Weite. Panoramen, die den Gebirgszug des Wiehen und Feldlandschaften zeigen, häufig im Licht der Dämmerung, wirken wie Fenster zu einer anderen Welt und verführen mit subtilen harmonischen Farbverläufen dazu, in die Stimmung einzutauchen. Es sind beruhigende, friedvolle Szenen mit “Ewigkeitscharakter”.

Farbstark und wesentlich lauter zeigt sich eine Serie mit Rapsfeldern vor blauviolettem Himmel. Mit spektakulären Wolkenformationen und spannungsreichen Farbkontrasten schafft die Künstlerin Atmosphären, die geradezu dramatisch wirken. Zudem erzeugt der pastose Farbauftrag im Vordergrund der Bilder eine Stofflichkeit, die den Duft des Rapses fast wahrnehmbar erscheinen lässt. So spielt Laura Möller gekonnt auf der Klaviatur der Gefühle und erzeugt Bildwirkungen, denen sich kaum jemand entziehen kann. Sie sagt dazu: “Ich möchte, dass meine Bilderdazu einladen, für einen Augenblick innezuhalten und vertraute Landschaften vielleicht neu wahrzunehmen.”

Die sehenswerte Ausstellung kann noch bis zum 3.6.26 im “Haus unter den Linden” (Unter den Linden 12, 32052 Herford) zu den Öffnungszeiten des Bürgerzentrums besucht werden.

Künstlerforum Herford e.V. Antje Wienberg/ Medienbeauftragte